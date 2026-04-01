Chequia vs. República Checa: cuál es el nombre correcto del país, rival del Tri en el Mundial 2026

La selección será rival de México en el Mundial 2026, lo que ha reavivado dudas sobre el nombre del país.

La clasificación de la Selección de República Checa al Mundial ha generado dudas entre aficionados, no solo por su regreso a la competencia, sino por el nombre con el que ahora aparece: Chequia.

Este país europeo será uno de los rivales de la Selección de México en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que ha puesto nuevamente en la conversación el uso de su denominación corta.

¿Es un cambio oficial de nombre?

Contrario a lo que muchos creen, no se trata de un cambio reciente ni de una sustitución oficial. El nombre formal del país sigue siendo República Checa, utilizado en contextos legales, diplomáticos y gubernamentales.

Sin embargo, desde 2016, el gobierno impulsó el uso de Chequia como su forma corta oficial, equivalente a otros casos como Francia o Italia.

¿Por qué se empezó a usar “Chequia”?

La adopción de este término responde a varias razones clave:

Simplicidad: es más fácil de pronunciar y recordar

es más fácil de pronunciar y recordar Uso internacional: facilita su identificación en deportes, turismo y comercio

facilita su identificación en deportes, turismo y comercio Marca país: ayuda a posicionar al país en el ámbito global

Por ello, en competencias como la Eurocopa, Juegos Olímpicos y ahora el Mundial, es cada vez más común ver el nombre Chequia en uniformes, transmisiones y gráficos oficiales.

Dos nombres, un mismo país

Ambas formas son correctas, pero se usan en contextos distintos:

República Checa: ámbito formal y oficial

ámbito formal y oficial Chequia: uso cotidiano, deportivo y comercial

Rival de México en 2026

Tras vencer a Dinamarca en el repechaje europeo, Chequia aseguró su lugar en el Grupo A del Mundial 2026, donde enfrentará a México, además de otras selecciones.

Su regreso a una Copa del Mundo, tras varios años de ausencia, coincide con este proceso de consolidación de su nombre corto a nivel internacional.