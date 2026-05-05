¿Chicharito jugará en Atlante? Javier Hernández rompe el silencio sobre los rumores

A través de sus historias de Instagram, el atacante mexicano respondió de forma directa a las versiones que surgieron a finales de abril

Javier Hernández, exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Chivas Rayadas del Guadalajara, negó de manera categórica las versiones que lo vinculaban con el Atlante, equipo que regresará a la Liga MX en el Apertura 2026.

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El Chicharito aclaró que no ha tenido ningún contacto con la directiva de los Potros de Hierro y que no jugará para el Equipo del pueblo.

A través de sus historias de Instagram, el atacante mexicano respondió directamente a las versiones que surgieron a finales de abril, después de que él mismo descartara su retiro del futbol profesional. Hernández expresó su sorpresa por la magnitud que alcanzaron los rumores, pese a no existir ningún acercamiento.

💔 ¡CANCELEN EL FICHAJE ESTRELLA DE LOS POTROS! 💔



Chicharito Hernández confirma que su siguiente equipo no será el Atlante. pic.twitter.com/h1Ikd2nlqT — AS México (@ASMexico) May 4, 2026

“No, todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no, no es verdad, es completamente falso”, compartió el jugador en sus redes sociales.

No hace mucho, el propio Miguel Herrera señaló que: “Apenas empezamos a ver a los del plantel actual del Atlante, a quienes veremos para saber si se quedan. No hemos platicado de refuerzos. Son mentiras, sacan cosas para ver quién le atina, pero no hay nada de algún jugador. Lo del Chicharito no está en la mesa, ni él ni algún otro jugador”.

Poco a poco el conjunto azulgrana irá armando sus filas para afrontar su regreso a la máxima categoría del balompié mexicano; por lo pronto, totalmente descartado que pudiera llegar el veterano delantero tapatío.