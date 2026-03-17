El programa prevé realizar 500 mil mastografías este año y un millón en 2027 para fortalecer la detección temprana y reducir la mortalidad

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en México y la principal causa de muerte oncológica en la población femenina. A nivel nacional, la tasa de mortalidad es de 18.7 fallecimientos por cada 100 mil mujeres; en la CDMX la cifra asciende a 21 por cada 100 mil. En la capital del país, alrededor de 600 mujeres pierden la vida cada año por esta enfermedad.

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Ante estas cifras, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina presentó la Estrategia Universal de Detección Oportuna de Cáncer de Mama Chichihualli, un programa que busca ampliar el acceso a mastografías, fortalecer las acciones de prevención y detectar la enfermedad en etapas tempranas.

La estrategia se centra en incrementar el número de estudios de detección mediante la ampliación de la infraestructura para realizar mastografías y el despliegue de campañas de información orientadas a promover la revisión periódica entre la población femenina.

Como parte del programa, el gobierno capitalino prevé aumentar de forma significativa la cobertura de estudios diagnósticos. La meta es realizar 500 mil mastografías en una primera etapa y posteriormente alcanzar hasta un millón de estudios hacia 2027.

Brugada Molina explicó que el objetivo es lograr una reducción sostenida de la mortalidad asociada a este padecimiento y garantizar que las mujeres, particularmente aquellas que no cuentan con seguridad social, tengan acceso a estudios de detección.

La jefa de Gobierno señaló que el nombre de la estrategia, Chichihualli, proviene del náhuatl y se utiliza para nombrar el seno de las mujeres. Indicó que con este término se busca reconocer su significado cultural y hablar del cuerpo femenino y de la salud de las mujeres sin tabúes.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza conferencia de prensa. https://t.co/NcF8yLfFDt — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 16, 2026

Añadió que la estrategia se enfocará en acciones de prevención y promoción de la salud, tareas que corresponden al gobierno capitalino, mientras que la atención médica especializada y los tratamientos se realizan a través de instituciones del sistema federal de salud.

Explicó que los casos que requieran diagnóstico adicional o tratamiento serán canalizados a hospitales del sistema federal, con los que el gobierno capitalino mantendrá coordinación para la atención de las pacientes.

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zybermann, señaló que el cáncer de mama constituye también un problema de salud pública a nivel mundial.

Indicó que cada año se registran alrededor de 2.3 millones de nuevos casos en el mundo y cerca de 685 mil muertes por esta causa.

En México, añadió, se estiman aproximadamente 30 mil casos anuales y entre siete mil y ocho mil defunciones, además de que esta enfermedad se ha convertido en la primera causa de muerte en mujeres mayores de 25 años.

Gasman Zybermann explicó que la detección temprana es determinante para mejorar el pronóstico de las pacientes, ya que cuando la enfermedad se identifica en etapas iniciales la tasa de supervivencia puede superar el 90 por ciento. En países donde se aplican programas de tamizaje universal, agregó, la mortalidad puede reducirse hasta en 35 por ciento.

La funcionaria indicó que la estrategia contempla acciones de prevención y promoción de la salud mediante campañas informativas y trabajo territorial con promotores de salud, quienes difundirán información sobre detección oportuna, autocuidado y factores de riesgo a través de visitas casa por casa, ferias de salud y actividades comunitarias.

Entre los factores asociados a este padecimiento se encuentran la obesidad, el sedentarismo y algunos antecedentes familiares, además de otros elementos relacionados con el estilo de vida.

Gasman Zybermann recordó que, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana, las mujeres deben realizar autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años; a partir de los 25 años se recomienda un examen clínico anual y entre los 40 y los 69 años la realización de mastografías cada dos años.

El programa contempla la operación de mastógrafos fijos y móviles para ampliar la cobertura del servicio en la ciudad. Actualmente se cuenta con 20 mastógrafos móviles y 20 equipos que serán instalados en distintas Utopías y espacios públicos, entre ellos la Utopía de las Mujeres.

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A esta infraestructura, explicó, se sumará la adquisición de 20 mastógrafos adicionales, con lo que se prevé contar con 60 equipos para realizar los estudios programados. Los mastógrafos móviles serán ubicados en distintas alcaldías para acercar el servicio a colonias donde anteriormente no existía acceso a este tipo de estudios.

Gasman Zybermann explicó que la estrategia incluye una campaña amplia de comunicación y difusión territorial para promover que las mujeres acudan a realizarse el estudio, ya que uno de los principales retos es que muchas no se realizan mastografías de manera periódica.

Por lo anterior, explicó que entre 5 y 10 por ciento de las mastografías pueden arrojar resultados sospechosos que requieren estudios complementarios; alrededor de 2 por ciento de los casos puede requerir una biopsia y, de estos, cerca de una quinta parte necesitará tratamiento especializado.