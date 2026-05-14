Al igual que en 2025 su equipo perdió la Final del 2026 ahora con Union Saint-Gilloise

Por segundo año consecutivo, César Huerta se quedó con las ganas de levantar un título en Bélgica, ya que de nueva cuenta el Anderlecht perdió la Final de la Copa. En el juego por el trofeo, Union Saint-Gilloise se llevó la victoria en tiempo extra por 3-1, en un encuentro donde el “Chino” entró de cambio.

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El volante mexicano ingresó al minuto 83, cuando el encuentro estaba empatado 1-1. Sin embargo, en la prórroga, el Union Saint-Gilloise sentenció el partido con goles de Mohammed Fuseini (95′) y Kevin Rodríguez (100′).

El fantasma del subcampeonato En la temporada pasada (2024-2025), el Anderlecht también cayó en la Final, aquella vez ante el Club Brugge por 2-1. A diferencia de ese duelo, donde Huerta fue protagonista, hoy su rol es distinto debido a que apenas retoma ritmo tras estar medio año fuera por una pubalgia.

¿Llegará al Mundial 2026? El exjugador de Pumas y Chivas enfrenta una carrera contra el tiempo:

La Prelista: Fue incluido por Javier Aguirre en la lista de 55 futbolistas.

Fue incluido por en la lista de 55 futbolistas. El Reto: Superar el corte final de 26 jugadores .

Superar el corte final de . La Salud: Tras dos operaciones por pubalgia desde octubre pasado, su estado físico es una incógnita para el cuerpo técnico del Tri.

Al Anderlecht le quedan tres juegos de liga para pelear puestos europeos, minutos que serán vitales para que el Chino Huerta intente convencer al “Vasco” Aguirre de que está listo para la Copa del Mundo.