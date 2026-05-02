Chino Huerta volvió a entrenamientos con Anderlecht tras medio año fuera por pubalgia

El volante mexicano podría tener actividad en el cierre de la temporada en Bélgica, pero luce muy difícil que vaya al Mundial

Más vale tarde que nunca pero en este caso luce ya muy difícil que vaya al Mundial. Luego de medio año parado y dos operaciones por pubalgia, César Huerta volvió a los entrenamientos con Anderlecht.

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El Chino, exjugador de Pumas y Chivas, no juega desde finales de octubre del año pasado, debido a una pubalgia por la cual se tuvo que operar dos veces.

Esta semana, en conferencia de prensa el técnico Jeremy Taravel confirmó que Huerta volvió a las prácticas y que la idea es que tenga minutos en el cierre de la temporada.

Al Anderlecht le quedan seis juegos por delante: cinco de ronda de campeonato en la Liga de Bélgica y otro que es la Final de la Copa de Bélgica.

El juego más cercano del conjunto violeta es el domingo 3 de mayo ante Club Brugge, aunque se ve difícil que tenga minutos, ya que es ante un rival complicado del torneo belga.

Muy difícil que vaya al Mundial

La larguísima inactividad que ha tenido Huerta es muy probable que le cueste no ir a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Si bien tiene aproximadamente un mes para tomar ritmo futbolístico, por su posición en el campo y que ahí en el Tri juegan Alexis Vega y Julián Quiñones, es difícil que Javier Aguirre lo tenga en cuenta, aunque todo puede pasar en estas últimas semanas antes del Mundial.