Chino Huerta volvió a jugar con Anderlecht tras seis meses fuera y dos operaciones

Al volante mexicano le queda un mes para meterse al Mundial con la Selección Mexicana

Más vale tarde que nunca aunque es muy probable que no le alcance para llegar al Mundial. César Chino Huerta volvió a la actividad con Anderlecht luego de seis meses fuera y dos operaciones por pubalgia.

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El volante mexicano entró de cambio al minuto 76′ en la paliza que recibió su equipo 1-3 de local por el Club Brugge en el Lotto Park, en juego correspondiente a la ronda de campeonato de la Liga de Bélgica.

El Chino tenía desde el 28 de octubre pasado, es decir hace poco más de seis meses, debido en el tema de la pubalgia recayó y por la cual tuvo que operarse en dos ocasiones.

🚨¡ULTIMO MOMENTO! 💪



César Huerta estará disponible para el encuentro de hoy ante el Club Brugge, el mexicano regresa a las canchas luego de varios meses lesionado



Podrá disputar 6 partidos antes del Mundial



¿Logrará estar en la lista final?🇲🇽 pic.twitter.com/KR0mlRRkJ4 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) May 3, 2026

De hecho, el jalisciense vino a finales del año pasado a México a intentar rehabilitarse con Carlos Peçanha, preparador físico de la Selección Mexicana pero sin éxito.

El exfutbolista de Pumas tiene todavía cinco partidos más con Anderlecht, incluida la Final de la Copa de Bélgica contra Union Saint-Gilloise el 14 de este mes, para tomar el mayor ritmo posible.

Aunque luce muy complicado que Javier Aguirre lo contemple para la lista final de 26 jugadores de la Selección Mexicana que disputarán el Mundial, debido al larguísimo tiempo inactivo que ha tenido el futbolista.

Pero como la esperanza muere al último, Huerta Valera se morirá en la raya en busca de colarse de último minuto a la Copa del Mundo con el Tri, justo para lo cual dejó a Pumas desde el año pasado en busca de hacer carrera en Europa.