Chiquete Orozco ya entrena con Cruz Azul; no arriesgarán al Toro Fernández

El defensa aún no estaría para volver pero poco a poco se adapta de nuevo al grupo; el delantero sigue con problemas musculares

Hay buenas noticias en Cruz Azul, en particular con un futbolista que ha estado lesionado mucho tiempo, luego de que se destrozó el tobillo derecho en la Liguilla pasada.

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Se trata del defensor Jesús Orozco Chiquete, quien ha vuelto a los entrenamientos con el grupo de futbolistas de La Máquina, los cuales están bajo el mando interino de Joel Huiqui.

Orozco Chiquete, quien se perdió la Copa del Mundo justo por esa lesión que le sucedió en las semifinales ante Tigres, poco a poco realiza algunos ejercicios con el resto de sus compañeros.

Aunque todavía está lejos de regresar y no lo haría para esta Liguilla, ya que con él su retorno está proyectado para el Apertura 2026.

Pero por lo pronto, es bueno saber que un defensa central joven mexicano, quien tiene muy buena proyección a futuro, ya está de regreso tras una lesión fuerte que lo tuvo fuera por medio año.

No arriesgarán al Toro Fernández

Por otra parte, para la vuelta de cuartos ante Atlas, es muy probable que Cruz Azul no arriesgue a Gabriel Fernández, a menos que sea muy necesario.

La realidad es que, a menos que les suceda una catástrofe, los celestes ya tienen prácticamente amarrado el boleto a semifinales, ya que Atlas tiene que ganarles en el Estadio Banorte por diferencia de dos goles a los celestes, algo que luce complicado.

De ahí que el cuerpo técnico no tenga contemplado arriesgar a Gabriel Fernández y por tanto, el nigeriano Christian Ebere se perfila para ir de nueva cuenta de inicio como eje de ataque.

Lo que sí es que el Toro podría estar disponible en la banca y ser usado como caso de emergencia, por si la cosa se complica en la eliminatoria.