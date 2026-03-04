Chiquita Boxing y una noble iniciativa para la niñez de Nezahualcóyotl

Chiquita Boxing organiza el 7 de marzo en Nezahualcóyotl una velada solidaria con Mauricio Lara para recaudar juguetes para el Día del Niño.

El próximo sábado 7 de marzo, la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl se convertirá en el epicentro del boxeo con corazón. La promotora Chiquita Boxing ha organizado una velada boxística de alto nivel con un propósito que trasciende los ensogados, pues ha surgido con el fin de recaudar juguetes nuevos que serán entregados a la infancia de la comunidad con motivo del Día del Niño.

La función —cuyo acceso no tendrá costo económico pues el boleto de entrada será, precisamente, un juguete nuevo— promete llevar el mensaje solidario a todos los rincones del país. La combinación de una sede emblemática y una causa social concreta convierte esta velada en una plataforma única tanto para el boxeo como para la comunidad.

La pelea estelar estará encabezada por el excampeón mundial Mauricio Lara, quien regresa al ring después de tres años de inactividad en un momento crucial de su carrera. El capitalino, conocido por su potencia y entrega sobre el cuadrilátero, no ocultó su emoción por volver a pelear, especialmente haciéndolo ante su gente y con un motivo que va más allá de la competencia.

“Quiero darle a mi gente una victoria después de estar tres años inactivo. Estoy muy contento por pelear con Chiquita Boxing“, expresó Lara en la antesala del combate. Para Lara, esta pelea representa mucho más que un simple regreso.

Es la oportunidad de reconectar con su público, de demostrar que el boxeo puede ser un vehículo para generar impacto social y, por supuesto, de recordar por qué llegó a ser campeón del mundo. Una victoria convincente en Nezahualcóyotl podría ser el trampolín que necesita para volver a colocarse en la mira de las grandes peleas.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Humberto González, histórico excampeón mundial e impulsor del proyecto Chiquita Boxing. Su experiencia y prestigio en el boxeo mexicano son el aval de una velada que promete calidad competitiva y espectáculo.

“Será una gran cartelera, no falten. Lleven su juguete“, afirmó González como un llamado directo a la afición para sumarse a la causa, subrayando el doble propósito de la noche.

La presencia de una leyenda como González aporta un valor simbólico incalculable a la función, recordando a las nuevas generaciones que el boxeo también puede ser sinónimo de solidaridad.

Humberto González Jr., heredero del legado pugilístico familiar y parte activa de la organización, respaldó la calidad de la cartelera y destacó el momento que atraviesan algunos de los peleadores que participarán.

“Los esperamos, será una gran función. Habrá grandes talentos. Bronco está en un gran momento, será una función de primer nivel“, aseguró González Jr.

La inclusión de prospectos y peleadores consolidados garantiza una noche de acción variada y emocionante, donde el público podrá disfrutar tanto de figuras reconocidas como de las promesas que buscan abrirse camino en el boxeo profesional. El 7 de marzo, el ring no será solo un escenario de combates, sino una manera de cambiar el destino de la infancia local.