Chivas, al borde de la eliminación; Tigres lo arrastró pero lo dejó vivo para la vuelta

El Rebaño necesita dos goles en casa para avanzar a semifinales si los de la UANL no meten otro en el Akron

En una Liguilla es muy difícil salir ileso del Volcán y peor aún si no vas con tu cuadro estelar, tal y como le sucedió a estas desvalijadas Chivas, que con siete bajas fue arrastrado por Tigres 3-1 en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026.

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Pero como a esta serie todavía le faltan 90 minutos y serán en Guadalajara, el Rebaño Sagrado salió con algo de vida para el segundo juego, porque si quiere avanzar a semifinales, tiene que meter dos goles en casa y que ya no le anoten.

Por su parte, los Tigres aprovecharon lo fuerte que es su casa, su cancha y con su gente, porque no solo se levantaron de ir 0-1 abajo, sino que atropellaron al Rebaño Sagrado al cual lo dejaron al borde de la eliminación, si bien quizá les faltó un gol para amarrarlo desde este primer juego.

Los dirigidos por Guido Pizarro podrían perder por un gol en territorio visitante y aún así pasar a la siguiente ronda, por lo que la misión no va a ser nada sencilla para la escuadra rojiblanca, aunque claramente Chivas se hará muy fuerte en casa.

Ya sin sus cinco seleccionados (Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González) y dos bajas por lesión (Daniel Aguirre y Hugo Camberos), Chivas inició esta Liguilla con el sorpresivo gol de Ricardo Marín apenas a los 11 minutos.

El 4k definió muy bien una pelota dentro del área, en la cual primero Rómulo Zwarg intentó tapar el tiro y luego Nahuel Guzmán achicarle el espacio; a ninguno de los dos les salió su intención y el delantero, quien fue titular en ausencia de Armando González, definió para el gol de Chivas.

El gol tomó por sorpresa al local que tardó en entrar al juego, pero cuando lo hizo fue absoluto, demoledor e imparable para unas Chivas que llegaron a verse claramente superadas en el terreno de juego.

Antes de que terminara la primera parte, Tigres encontró el empate en el agregado, por medio de un cabezazo fulminante de Jesús Stitch Angulo dentro del área, con lo que al mediotiempo se fueron 1-1 y Chivas no supo aguantar su ventaja.

El inicio del segundo tiempo fue devastador para la visita, porque Tigres activó el turbo y salió a devorarse a Chivas que para esas alturas del encuentro estaba en severos problemas.

El 2-1 de Tigres llegó al 52′. Un auténtico golazo de Juan Francisco Brunetta. Fernando Gorriarán metió el centro pegado a la banda de la derecha y la pelota viajó por toda el área; la zaga del Rebaño se techó y el esférico le quedó a placer a Brunetta, quien de aire midió la pelota y sacó un bombazo espectacular para vencer al arquero Óscar Whalley.

Tres minutos después, un contragolpe endemoniado de Tigres, terminó con el 3-1, gracias a que de nuevo intervino Gorriarán pero ahora para habilitar a Diego Chicha Sánchez, quien apenas había entrado al juego.

Chicha, con la grandísima velocidad que tiene, le ganó a la defensa y al arquero rojiblanco en espacio abierto y tocó primero la pelota para poner el tercer gol del local y que el Volcán explotara en absoluto júbilo.

Los dos goles en menos de cinco minutos, parecían el inicio de un prematuro final para Chivas en esta Liguilla, porque estaban para recibir más goles; pero lo bueno es que Guadalajara tiene a un muy buen técnico en la persona de Gabriel Milito y este ajustó para evitar que su equipo se desfondara y quedara muerto apenas en la ida.

Los últimos minutos del juego fueron todos de Chivas, porque fueron una y otra vez a la portería de Nahuel Guzmán en busca de descontar y llegar con menos desventaja a la vuelta, pero ya no sucedió. Chivas está al borde de la eliminación y Tigres tiene pie y medio en semis, pero la vuelta es en Guadalajara y ahí la escuadra del chiverío no perdió un solo juego en la fase regular, si bien está claro que este equipo sin sus cinco seleccionados, bajó notablemente su nivel.