Chivas busca revancha ante Cruz Azul en semifinales del Clausura 2026

En fase regular, La Máquina le quitó el invicto al Rebaño en Puebla. Los celestes necesitan sacar ventaja porque el global no está de su lado

Una serie que promete ser épica entre dos grandes del futbol mexicano; si el Clásico Capitalino se llevó las cámaras en los cuartos con un total de 12 goles, ahora la llave entre Cruz Azul y Chivas en semifinales pinta para ser igual o más cardíaca.

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Porque son dos naciones, dos pueblos, dos corazones enormes que laten en el conglomerado de aficiones del futbol mexicano y ambas sueñan con levantar el tan ansiado título de liga en este Clausura 2026.

Será también una batalla de aficiones: por un lado, la de Cruz Azul que ya demostró está metidísima con su equipo y en este juego de ida en el Estadio Banorte, seguramente volverá a acompañar a su Máquina en busca de sacar ventaja.

Y por el otro lado, la enorme fanaticada del Guadalajara en la capital del país, que pese a los intentos de que no “invadan” las gradas del Coloso de Santa Úrsula, ello será prácticamente imposible.

Son muchísimos los aficionados del Rebaño Sagrado que seguramente se darán cita este miércoles por la noche, en la que ojalá la lluvia respete el escenario y el momento, para que no complique la llegada de la gente al estadio.

Cruz Azul le quitó el invicto a Chivas; el torneo pasado, Chicharito dejó ir el pase a semis

Hay un par de antecedentes muy interesante entre estas dos instituciones. El más reciente fue en la fase regular del torno en la que Cruz Azul le pudo quitar el invicto a Chivas en la Jornada 7, luego de el Rebaño había conseguido seis victorias al hilo.

Ese partido se jugó en el Estadio Cuauhtémoc, ya que La Máquina fungió como local en ese recinto, por lo que las condiciones del duelo de este miércoles serán completamente distintas.

Y el segundo antecedente sucedió en la pasada Liguilla pero en los cuartos de final. En la vuelta disputada en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas tuvo en un puño a Cruz Azul y se le presentó un penal para avanzar a semifinales.

Sin embargo, Javier Chicharito Hernández voló la pena máxima y Guadalajara se desmoronó en los últimos minutos de ese juego, el cual Cruz Azul terminó ganando 3-2 además de que dejó en el camino al Guadalajara.

Cabe mencionar que este será el último juego que se dispute en el Estadio Banorte, toda vez que el inmueble será entregado a la FIFA para el inicio de la Copa del Mundo el 11 de junio entre México y Sudáfrica.