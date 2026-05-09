Chivas cumple 120 años y quiere festejarlo con el pase a semifinales

El Rebaño busca mantener el sueño de alcanzar la décimo tercera estrella pero tiene que hacer la hazaña ante Tigres

Son 120 años de grandeza, de pasión, de triunfos y de gloria. El Club Deportivo Guadalajara, uno de los clubes más grandes y más populares de México, quiere celebrar este aniversario de una manera muy especial.

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Ha sido un semestre brillante para el Rebaño Sagrado, institución que fue fundada el 8 de mayo de 1906 y que con más de un siglo de vida, ha vuelto a los primeros planos del balompié nacional, si bien falta coronarlo con un campeonato.

Un fantástico Clausura 2026: récords y marcas

El Clausura 2026 ha sido fantástico para el equipo dirigido por Gabriel Milito, porque si bien no terminaron en primer lugar de la fase regular, sí establecieron un nuevo récord de puntos en un torneo corto con 36 unidades.

Además, alcanzaron las 11 victorias en un torneo de 17 fechas, lo cual también significó una nueva marca, amén de los 13 juegos al hilo sin perder en casa con diez victorias y tres empates.

Armando González, el nuevo goleador del Rebaño Sagrado, se quedó muy cerca de conseguir el bicampeonato de goleo, además de que sus grandes actuaciones y anotaciones, lo catapultaron a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Y para complementar el gran semestre el chiverío se ha convertido en base de la Selección Nacional, con un total de cinco jugadores que irán al Mundial bajo el mando de Javier Aguirre: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, y Hormiga González.

El sueño de la 13; a conseguir la hazaña ante Tigres

Hoy más que nunca, el sueño de levantar el título está más vivo que nunca, por todo lo que ha conseguido Chivas este semestre, no solo en cuanto a marcas y récords, sino por el futbol desplegado por el equipo de Gabriel Milito.

Alcanzar la décimo tercera estrella para esta institución y sobre todo hacerlo luego de nueve años de sequía tras el último título en el Clausura 2017, sería la cereza máxima en un pastel enorme que empataría con la grandeza de un club con 120 años de vida.

El asunto es que para seguir con ese sueño, Guadalajara tiene que hacer la hazaña este sábado en el Estadio Akron, -donde lleva 13 juegos sin perder-, de ganarle a Tigres al menos por 2-0.

Cierto que el conjunto rojiblanco ya no tiene a esos seleccionados nacionales, porque ya están con el Tri en la concentración premundialista y el equipo se ha visto mermado.

Pero si hay fechas especiales y una mística particular en ellas, es justo un aniversario y eso bien le podría ayudar al Rebaño para avanzar a semifinales.

A eliminar al que los dejó sin título hace tres años

Además, es una llave especial para Guadalajara, porque es justo ante el rival que les arrebató de las manos el título de liga hace exactamente tres años, cuando Tigres les ganó la Final del Clausura 2023.

Hay cuentas pendientes del Guadalajara con el conjunto regiomontano, si bien no es en la misma instancia que hace tres años, sí que sería tomar revancha de lo sucedido en aquella ocasión.

Aunque también, enfrentar a los de la UANL en una Fiesta Grande, también trae buenos recuerdos, ya que precisamente el último título conseguido hace nueve años, fue precisamente ante ese rival.

Los títulos de Chivas en 120 años de historia

Época del “Campeonísimo”

Títulos de Liga: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61 (único tetracampeón profesional), 1961-62, 1963-64 y 1964-65.

Títulos de Copa: 1962-63

Campeón de Campeones: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65

El doblete a finales de los sesentas

Octavo título de liga: 1969-70

Segundo título de Copa: 1969-70

Época Moderna

Títulos de Liga: 1986-87, Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

Títulos de Copa: Apertura 2015 y Clausura 2017.

Supercopa MX: 2015-16.

Títulos Internacionales