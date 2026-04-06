Chivas Empata con Pumas 2-2 y se mantiene líder del Clausura 2026

Pumas y Chivas empataron 2-2 en un partido lleno de emociones y polémicas, con goles de Antuna, autogol de Chivas y penal en el último minuto

En un emocionante y trepidante duelo de futbol correspondiente a la Jornada 13 del Torneo de Clausura, Pumas dejó escapar el triunfo de visita en la capital de Jalisco y empató 2-2 ante las Chivas de Guadalajara, en un partido que tuvo de todo, incluido un polémico final en el último instante del juego.

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Apenas sonó el silbatazo inicial, los aficionados que llenaron el Estadio Akron se le entregaron sin cortapisas al cuadro local, que rápidamente se fue al ataque. No habían pasado ni dos minutos, cuando en un desborde Armando “la Hormiga” González pegó de cabeza un centro que le envió Roberto “el Piojo” Alvarado.

El balón llegó dócilmente a las manos del portero tico de Pumas, Keylor Navas, quien se convirtió en el héroe del equipo de la máxima casa de estudios durante los primeros minutos.

El cancerbero de Costa Rica, que lució un espectacular uniforme verde esmeralda y azul eléctrico, se lució pasada la media hora del encuentro, cuando detuvo dos embates simultáneos del Guadalajara. Primero con un disparo de Armando González, casi desde el área chica. El ex portero del Real Madrid rechazó el ataque, pero el rebote quedó en la jurisdicción de Efraín Álvarez, quien a quemarropa fusiló a Navas, pero el portero no se arredró y metió la mano derecha para evitar que el balón entrara a gol.

Y es que, a esas alturas del partido, el conjunto tapatío ya mordía el polvo ante los de la máxima casa de estudios.

El Otaku del gol anota por quinta jornada consecutiva, es su gol 1️⃣1️⃣ del certamen y sigue en la contienda para repetir como Campeón Goleador. ⚽️#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J13 | #CHIPUM pic.twitter.com/QByfQNqpNZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 6, 2026

Ambos cuadros desplegaron líneas abiertas y aunque las huestes de Gabriel Milito llegaron con mayor frecuencia al área de la UNAM, fueron los de la máxima casa de estudios los que supieron capitalizar las oportunidades.

Los de Chivas tocaron más el balón y penetraban al área rival sobre todo por la banda de la derecha. Del otro lado, Pumas apostó por las pelotas largas y es que parecía que los tapatíos eran incapaces de matar el vuelo de la de gajos, que les rebotaba y permitían que los de azul y oro aprovecharan ese momento.

Fue precisamente con un balón largo alrededor del minuto 21, que la pelota le llegó al gran Juninho, quien la bajó y logró eludir a dos zagueros de Chivas, les hizo sendos sombreritos, que le dejaron en una posición de peligro, cuando de repente apareció por su costado derecho Uriel Antuna, quien tenía una mejor posición para disparar y a él le envió la pelota.

Antuna se tuvo confianza y le pegó de pierna derecha al poste de la izquierda. Balonazo cruzado, que dejó sin oportunidad al portero de Guadalajara, Raúl “el Tala” Rangel.

Dio la impresión que tras mover las redes de Chivas, Antuna ofreció disculpas a la afición del que algún día fuera su equipo. Pero Uriel no sólo le anotó al que algún día fuera su club, sino más importante para él en lo profesional fue que rompió una añeja sequía goleadora, no marcaba desde el 23 de mayo de 2024 en la final de ida que jugó con Cruz Azul, equipo al que entonces pertenecía, contra las Águilas del América en el Torneo de Clausura de la Liga MX aquel año.

Con el primer gol en contra, el apoyo de la afición tapatía fue en aumento y los de Chivas respondieron. Llegaron varias veces a la portería de Pumas en la que Keylor Navas estuvo en plan superlativo. Parecía que los del Guadalajara podrían emparejar los cartones de un momento a otro por la insistencia en el ataque, un craso error de la zaga rojiblanca se convirtió en el segundo tanto para los de la UNAM, que además fue un autogol de José Castillo Pérez al minuto 41 tras un tiro libre indirecto por la banda de la izquierda.

Algo pasó durante la celebración de Pumas, que a los jugadores de Chivas no les gustó y comenzó un connato de bronca que derivó en varias tarjetas amarillas.

Debido a que a lo largo del encuentro hubo una serie de faltas por ambos equipos, el árbitro decidió agregar cinco minutos de tiempo de compensación, periodo en el que los del Rebaño Sagrado se fueron al frente con gran ambición, pero no supieron destrabar el cerrojo que puso Keylor Navas en la puerta. Con dos goles de ventaja a favor de Pumas se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, Guadalajara tomó la iniciativa mientras Pumas apostó al contragolpe, con Keylor Navas enfocado en detener los embates del Rebaño Sagrado. A pesar de su insistencia, los rojiblancos lograron acortar distancias al minuto 70 con gol de cabeza de Armando González, tras un pase de Diego Campillo.

El partido entró en tiempo añadido de seis minutos, donde se produjo una falta dentro del área de Guillermo Martínez a Roberto Alvarado, que derivó en un penalti cobrado por Armando González, marcando el 2-2 final.

Con este resultado, Chivas se mantiene en la cima de la Tabla General con 31 unidades, en tanto que la UNAM suma 24 puntos, ocupando el quinto lugar de la clasificación.