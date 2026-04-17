Chivas enfrenta a Puebla con dudas en lesiones en el cierre del Clausura 2026

Chivas mantiene el liderato del Clausura 2026 mientras define su cierre de torneo entre lesionados, rotaciones y el duelo clave ante Puebla

Chivas de Guadalajara aún es líder del Clausura 2026 luego de que el sábado pasado fue goleado por Tigres UANL en el Volcán, aunque solamente le saca tres puntos a Cruz Azul y Pachuca, quienes son sus más cercanos perseguidores.

TE PUEDE INTERESAR: FMF, Atlante y América se despidieron del Güero Burillo

Por ello, el juego de esta Jornada 15 ante Puebla FC es sumamente importante para el Rebaño Sagrado, porque es muy probable que le dé tres puntos más para mantener la distancia con dos juegos por delante.

La Franja está prácticamente eliminada del torneo, tras ser uno de los peores equipos del semestre, aunque no debe subestimarse.

Richard Ledezma se perfila para reaparecer con Chivas

Hay buenas noticias en Guadalajara. Richard Ledezma, lateral derecho del Rebaño, regresará tras molestias musculares.

El jugador, seleccionado nacional en 2026, busca un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial, donde compite con jugadores como Israel Reyes y Jorge Sánchez, bajo la mirada de Javier Aguirre.

Omar Govea y Ángel Sepúlveda, en veremos

Omar Govea y Ángel Sepúlveda continúan en recuperación por lesiones musculares.

Tala Rangel se mantendría como titular

En la portería, Raúl Rangel seguiría como titular en la fase regular, pese a la posible convocatoria al Mundial, mientras que Óscar Whalley sería opción de rotación rumbo a la Liguilla.