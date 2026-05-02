Chivas llega a la Liguilla con múltiples bajas ante Tigres: Hugo Camberos es duda

Aunado a la lesión de Daniel Aguirre, Guadalajara ya no cuenta con sus cinco seleccionados

A ver cómo le hace Gabriel Milito para mantener a las Chivas que deslumbraron en fase regular, pero ahora en la Liguilla y con muchísimas bajas. Aunado a que ya no tiene a sus cinco seleccionados y que Daniel Aguirre tampoco estará, hay otra que se añadió en las últimas horas previo a la ida ante Tigres.

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Se trata del juvenil Hugo Camberos, quien debido a una sobre carga muscular no está físicamente en plenitud de facultades para el juego en el Volcán, donde Guadalajara intentará salir vivo.

Si bien Camberos no es asiduo titular en este conjunto rojiblanco, como este equipo ya tiene muchas bajas, no iba a ser descabellado que incluso hasta de inicio pudiera ir contra Tigres.

Pero con este tema muscular y pensando que la serie es de 180 minutos, el técnico Milito deberá gestionar muy bien a los jugadores disponibles en aras de seguir adelante en esta Fiesta Grande.

Lo que sí es que Camberos hizo el viaje a Monterrey con el resto del equipo, pero también lo hizo Daniel Aguirre quien está completamente descartado para el duelo; lo que sí es que hay mucha unión en el Rebaño Sagrado.

Foto: Mexsport

Sepúlveda y Castillo, listos

En lo positivo para el Guadalajara es que se confirmó lo que ya venía desde toda la semana, porque tanto Ángel Sepúlveda como José Castillo están en condiciones físicas para jugar contra Tigres.

Eso es una muy buena noticia para Chivas, por el tema de las bajas, ya que hay que recordar que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, ya no jugarán la Liguilla.

Todos esos futbolistas verán el primer juego del Rebaño por televisión, ya que por ahora están en periodo de vacaciones y el seis de mayo reportarán en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes de Javier Aguirre.