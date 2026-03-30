Chivas reafirma su dominio sobre Atlas con victoria en amistoso en Los Angeles

Chivas venció 1-0 a Atlas en amistoso en Los Angeles, reafirmando su superioridad en el Clásico Tapatío

El conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, líder del Torneo de Clausura de la Liga MX, continúa mostrando su superioridad y después de vencer a los Rojinegros del Atlas en el certamen liguero, se impuso también en un duelo amistoso celebrado en Estados Unidos, con motivo de la Fecha FIFA.

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El Clásico Tapatío amistoso, disputado en el BMO Stadium de Los Angeles, California, terminó con marcador de 1-0 a favor del Guadalajara. A pesar de que el equipo presentó un cuadro alterno por convocatorias a la Selección Nacional, logró mantener el orgullo tapatío y demostrar carácter frente a un Atlas con la mayoría de sus titulares disponibles.

El gol del triunfo llegó al minuto 55, cuando Ángel Sepúlveda conectó un potente cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Efraín Álvarez. A partir de ese momento, el Rebaño buscó ampliar la ventaja con oportunidades de Miguel Gómez y Sergio Aguayo, pero el marcador no se movió.

🚨 ¡GOOOOOOOL DE LAS CHIVAS! 🔥🔥🔥 ¡EL ÁNGEL DEL GOL! ⚽😇 Sepúlveda remata de cabeza y pone el 0-1 en el Clásico Tapatío 🇲🇽⚽#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/zJ5ECNvd7l — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 30, 2026

El partido también marcó el esperado regreso de Luis Romo, quien ingresó al minuto 59 tras superar una lesión muscular. A pesar de la intensidad del encuentro, el ritmo decayó tras múltiples cambios.

Sin embargo, la jornada se vio empañada por un incidente violento entre aficionados dentro del estadio, aunque la situación fue controlada por seguridad.

Con esta victoria, Chivas reafirma su superioridad en el Clásico Tapatío y demuestra que, pese a las ausencias importantes, el equipo dirigido por Gabriel Milito mantiene carácter, solvencia y orgullo en cada enfrentamiento, mientras que Atlas no logró capitalizar sus momentos de peligro.