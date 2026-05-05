Chivas recupera a Camberos y apunta a la titularidad ante Tigres

El habilidoso volante sería el arma secreta de Gabriel Milito para buscar la remontada ante la UANL en casa

En Chivas tienen la misión de conseguir la remontada el sábado en el Estadio Akron ante Tigres UANL, luego de regresarse de Monterrey con una desventaja de dos goles en el marcador global.

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Está claro que a Guadalajara le ha pasado muchísima factura el tema de quedarse sin sus cinco seleccionados, quienes este miércoles reportarán en el Centro de Alto Rendimiento para iniciar la concentración premundialista bajo las órdenes de Javier Aguirre.

Por ello, todo lo que pueda tener a disposición el técnico del Rebaño Sagrado, Gabriel Milito, es ganancia y más en busca de levantarse en el global (1-3 a favor de Tigres) y así avanzar a las semifinales.

Hugo Camberos está listo y hasta podría ser titular

Hay buenas noticias desde Verde Valle, toda vez que el habilidoso volante Hugo Camberos ya está listo y podrá ser considerado para el juego de vuelta, luego de que en la ida no pudo estar por molestias físicas.

Camberos puede ser clave para Chivas en este encuentro, ya que es de lo más desequilibrante que tiene Guadalajara y una de las muy pocas variantes que tiene el equipo ante la ausencia de los seleccionados nacionales.

Incluso, es muy posible que el entrenador Milito lo aviente de inicio, ya que la urgencia de goles es alta, si bien Camberos no ha sido titular en el equipo a lo largo del semestre.

De decidirse el técnico argentino a ponerlo de inicio, iría como volante por izquierda, con lo que Efraín Álvarez sería recorrido hacia la derecha y así ayudaría a mitigar la ausencia del seleccionado Roberto Alvarado.

Foto: Mexsport

Daniel Aguirre no alcanza a estar de regreso

Quien seguirá fuera de competencia es el mediocampista Daniel Aguirre, cuyo desgarro muscular lo marginó no solo de los cuartos de final, sino hasta de las semifinales en dado caso de que Chivas avance.

La baja de Dani es una sensible para el Rebaño, porque es un futbolista que se había convertido en titular en el conjunto rojiblanco, gracias a su dinamismo y presencia en el área rival.

Lo malo es que la lesión le vino en un momento muy importante del semestre, por lo que sin duda que es una baja súper sensible para Guadalajara.