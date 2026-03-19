Chivas recupera el liderato del Clausura 2026 con fulminante goleada sobre León

Las Chivas han recuperado el trono como líderes del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Fue una noche perfecta ante un inofensivo León sin melena. Brian Gutiérrez marcó su primer gol con el Guadalajara, Santiago Sandoval dibujó una obra de arte, Armando González se sacudió los fantasmas al anotar —ahora sí— desde los 11 pasos; Ángel Sepúlveda dijo “presente” y Hugo Camberos puso el último para redondear una victoria contundente.

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En juego pendiente por la Jornada 9, el equipo de Gabriel Milito se impuso por contundente marcador de 5-0 sobre los Panzas Verdes, para así llegar a 27 puntos con su noveno triunfo del semestre y tercero consecutivo, uno más que Cruz Azul y dos más que Toluca. El chiverío dominó de principio a fin el duelo celebrado en el Estadio Akron, de tal forma que acaparó el 76% de la posesión del balón.

El Rebaño comenzó el partido con un absoluto dominio de la esférica, tanto, que la Fiera se desesperaba y era un auténtico León enjaulado. Entonces, Roberto Alvarado tomó la pelota e intentó cambiar de ritmo, hasta que Sebastián Vegas le puso freno de mano y se ganó una pronta amonestación con apenas tres minutos de juego.

Una descolgada de ‘Cotorro’ González dejó a Efraín Álvarez en posición ideal para enviar un servicio al área. El exjugador del Galaxy centró y Santiago Sandoval recibió, pero perdió un tiempo en la recepción y no pudo marcar el primer tanto del juego ante la salida de Stiven Barreiro para cerrarle el panorama al juvenil.

Guadalajara era una máquina de generar opciones de gol. Un toque filtrado del genial Efraín dejó a ‘Hormiga’ González solo ante Óscar García, quien achicó de buena manera para reducirle el ángulo de disparo a ‘El Otaku’, quien disparó de derecha, pero no pudo evitar estrellar su remate en la pierna salvadora del cancerbero esmeralda.

Si no era Santi Sandoval con quiebres y faenas en la línea de fondo, era Brian Gutiérrez con llegadas con pelota controlada que rompían la línea defensiva visitante. Pero Chivas cocinaba un pastel al que solo le faltaba la cereza del gol. Al minuto 22, Juampi Domínguez derribó a Efraín en el área y el árbitro no dudó en señalar el penal, pero Jorge Abraham Camacho Peregrina fue llamado al VAR y revocó su marcación.

El chiverío cayó de pronto en un bucle en el que pisaba la cancha y se cansaba de fallar, hasta que de pronto, Dani Aguirre tocó en el filo del área para Brian Gutiérrez, quien se perfiló y en un solo movimiento disparó un misil de largo alcance con toda la pierna derecha para clavar la pelota en el ángulo y así se rompió el cero en favor del equipo tapatío mientras besaba el escudo del Rebaño al celebrar su primera anotación como rojiblanco a los 36 minutos.

Aguirre era omnipresente. De pronto, apareció por el otro costado para enviar un servicio perfecto con una línea rasante para ‘Cotorro’, quien disparó de primera intención para perderse un gol cantado ante la estoica figura de García, quien mantenía a León con vida en el partido gracias a sus atajadas.

Tras el descanso, la afición ni siquiera se había acomodado en su asiento cuando Santi Sandoval apareció de sorpresa en el área en una jugada de pizarrón que convirtió en una auténtica obra de arte al colocar en el ángulo un remate con la parte interna del pie izquierdo con una pulcritud tal que recordó la estética de los goles de Alessandro Del Piero. Chivas estaba 2-0 y el superliderato en el bolsillo.

EL PRIMER GOL COMO ROJIBLANCO DE @ANGELBSEPUANGEL EN EL @ESTADIOAKRON! 😍



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Jordi Cortizo cometió una severa falta sobre Diego Campillo que le hizo merecedor de la expulsión. Y en un parpadeo, un contacto sobre ‘Cotorro’ fue revisado por el videoarbitraje y sancionado como penal. La pelota la pidió ‘El Otaku del Gol’ y se quitó una vieja espina al cobrar de manera perfecta para el 3-0 a los 66 minutos de partido, su novena diana del torneo.

Con el partido finiquitado, Milito movió de inmediato sus piezas para dar descanso a sus tótems y minutos de juego a quienes lo piden a gritos. El recién ingresado Ángel Sepúlveda cobró una falta y casi sorprende a un García que seguía en plan de héroe. Y nuevamente ‘El Cuate’ quedó solo en el área chica pero falló increíblemente tras una diagonal de ‘Cotorro’ que no pudo mandar a guardar en un error garrafal.

Parecía que el marcador no se movería más ante el buen desempeño del portero esmeralda, pero entonces, Aguirre disparó cruzado, ‘El Gato’ alcanzó a desviar y la pelota pegó en el palo. El rebote cayó en los pies de ‘Sepu’, quien esta vez no falló y clavó el 4-0. Con La Fiera vapuleada, todavía Hugo Camberos aprovechó para poner el último clavo de su ataúd.

León sufrió su séptimo revés del torneo y seguirá en la posición 16 de la tabla general, a la espera de Javier Gandolfi, quien asumirá como su próximo entrenador tras la salida de Nacho Ambriz e interinato de Alejandro Corona. Guadalajara dormirá en la cima tras regalar un espectáculo perfecto a los 35 mil 150 aficionados presentes.