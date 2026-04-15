Alan Pulido deja Chivas: así fue su rendimiento en la segunda etapa con el Rebaño Sagrado | Foto: Mexsport

Chivas rescindió contrato de Alan Pulido. Repasamos sus goles y rendimiento en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado en la Liga MX

El paso de Chivas y Alan Pulido llegó a su fin en medio de un ambiente marcado por tensiones internas y diferencias deportivas. Aunque el delantero dejó momentos importantes en su segunda etapa, la relación terminó desgastándose dentro del proyecto rojiblanco.

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Mediante un comunicado, el Club Deportivo Guadalajara confirmó que el atacante ya no entraba en planes del equipo, por lo que se acordó su baja de mutuo acuerdo. Con ello, el jugador de 35 años queda como agente libre, listo para definir su futuro en el futbol profesional.

Poca continuidad en el Clausura 2026

Durante su último ciclo, Pulido tuvo participación limitada bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, lo que generó inconformidad en su entorno. Esta falta de minutos terminó por acelerar su salida en pleno Clausura 2026, donde perdió protagonismo dentro del esquema táctico.

A pesar de la separación, la institución rojiblanca destacó la entrega del jugador durante su etapa en el club. Chivas agradeció su compromiso, cerrando así su segunda etapa con el equipo de forma institucional y respetuosa.

Pulido queda libre en el mercado

Con su desvinculación, Alan Pulido ahora tiene la posibilidad de negociar con cualquier equipo. Su salida abre un nuevo capítulo en su carrera, en busca de un club donde pueda recuperar protagonismo dentro del futbol profesional.

En su regreso al equipo, Pulido logró marcar dos goles oficiales. Uno fue ante Club Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2025, y el otro frente a Club Pachuca, ambos en partidos disputados en el Estadio Akron.

Un cierre con balance discreto

Aunque sus aportaciones fueron puntuales, el impacto de Pulido en su segunda etapa fue limitado en comparación con su primer ciclo. Su salida marca el final de un regreso que no alcanzó las expectativas deportivas que rodeaban su retorno al Rebaño Sagrado.