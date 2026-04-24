Chivas se perfila vs. Xolos con varias ausencias: Sepu, Govea y Castillo, en duda; Romo fuera y Oso en riesgo

El Rebaño necesita el triunfo ante Tijuana para asegurar el primer lugar de la tabla; Milito podría experimentar para la Liguilla

Chivas no pudo asegurar el primer lugar de la clasificación a media semana, cuando visitó a Necaxa con el que empató sin anotaciones; por ello, ahora el sábado ante Tijuana en casa, tiene que sacar los tres puntos.

TE PUEDE INTERESAR: “Larcamón no encontró lo que la afición de Cruz Azul quería”: Chelito Delgado

Un encuentro en el que se espera que el Guadalajara tenga bajas importantes, además de que será el último en el que el técnico Gabriel Milito disponga de todos sus jugadores, antes de que los seleccionados se vayan a la concentración final previo a la Copa del Mundo.

No van a arriesgar a Sepu, Govea y Castillo

De entrada, los que siguen entre algodones: Ángel Sepúlveda, Omar Govea y José Castillo no serían arriesgados para este encuentro, sobre todo porque ellos serán fundamentales en la Liguilla ante tantas ausencias por los convocados al Tri.

De tal forma que, si ni el delantero, el mediocampista y el defensa están en plena forma física, no serían contemplados para este encuentro ante Tijuana, más allá de que se busque la primera posición de la tabla y entrar como líderes a la Liguilla.

Luis Romo, suspendido por acumulación de tarjetas

En este encuentro tampoco estará disponible el capitán Luis Romo, toda vez que se hizo amonestar en el juego ante Necaxa, con lo que llegó a cinco tarjetas en el torneo y, por ende, un juego de suspensión.

Romo lo hizo para limpiar esa casilla previo a la Liguilla, a la que entrará limpio y sin amonestaciones acumuladas, aunque es muy probable que no la juegue porque Javier Aguirre lo convoca a la Selección Mexicana.

Oso González, en riesgo de recibir su quinta amarilla

Quien sí está en riesgo de no jugar la ida de cuartos de final en la Fiesta Grande es el mediocampista Rubén Oso González, toda vez que está a una sola tarjeta de ser suspendido al tener cuatro rezagadas.

El centrocampista también fue amonestado ante los Rayos, por lo que si vuelve a ver una cartulina amarilla, llegará a cinco y no podrá estar en el primer juego de la Liguilla con Chivas.

Además, en su caso sería una baja sensible, ya que él pinta para ser titular en el equipo de Milito, de tal forma que es probable que el técnico argentino no lo arriesgue ante Tijuana.

Armando González la tiene difícil para conseguir el bicampeonato de goleo

En tanto, Armando “Hormiga” González tiene que marcar mínimo dos goles (y que Joao Pedro no anote) para conseguir el bicampeonato de goleo, lo cual no es una tarea fácil ante Tijuana.

Además, es probable que no juegue los 90 minutos; como ejemplo, ante Necaxa, Gabriel Milito lo sacó apenas al minuto 63’, sin darle más oportunidad de anotar y agrandar su cuenta goleadora.

Milito podría experimentar de cara a la Liguilla

Por último, es posible que el técnico Gabriel Milito experimente en este juego tanto con parados tácticos como con jugadores, porque es la última oportunidad de hacerlo previo a la Liguilla, considerando que se le irán hasta cinco futbolistas a la Selección.

No sorprendería que Óscar Whalley sea titular en la portería en lugar de Raúl Rangel, además de ver cuánto tiempo le da a jugadores como Richy Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y la propia Hormiga, quienes, junto a Luis Romo, se integrarían a la Selección Mexicana.