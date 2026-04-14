Chivas sigue en la cima y tiene calendario accesible para terminar líder

Guadalajara todavía es líder pero lo pueden alcanzar en la Jornada 15 si pierde y Cruz Azul y/o Pachuca ganan

Chivas recibió ante Tigres un golpe bastante fuerte tras caer por 4-1, un resultado que nadie presupuestaba ni del lado de la UANL ni del Guadalajara. Aun así, y gracias a que Cruz Azul no ganó el Clásico Joven, el Rebaño Sagrado se mantiene en el primer lugar con 31 puntos.

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Por ello, la misión de Gabriel Milito y su plantel es aferrarse al liderato de la tabla general, ya que esto les otorgaría ventaja en la Liguilla, al asegurar que podrían disputar las series como locales, siempre y cuando superen los cuartos de final.

El camino que le viene a Chivas

Tras vencer a Rayados, empatar de forma agónica con Pumas y caer goleado ante Tigres, el calendario de Chivas luce más accesible en el cierre de la fase regular.

El siguiente compromiso será el sábado en el Estadio Akron ante Puebla, un duelo que en el papel luce favorable. De ganar, el equipo alcanzaría los 34 puntos.

Posteriormente, en la Jornada 16, visitará a Necaxa en un partido a media semana que podría complicarse, ya que los Rayos también buscan su lugar en la Liguilla. Sin embargo, el conjunto tapatío tiene argumentos para sacar un buen resultado.

El último partido será nuevamente en casa ante Tijuana, un rival que peleará hasta el final por clasificar, aunque Chivas contará con el apoyo de su afición para cerrar lo más alto posible en la clasificación.

Situación de lesionados

En cuanto a las lesiones, existe la posibilidad de que Omar Govea reaparezca ante Puebla, aunque su situación se definirá en el transcurso de la semana.

Por otro lado, los casos de Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda siguen en duda, ya que ambos continúan con problemas físicos. No obstante, el cuerpo técnico no tiene prisa en apresurar su regreso.

Hay margen para que los jugadores lesionados lleguen en óptimas condiciones a la Liguilla, aunque también se prevé que algunos elementos abandonen el equipo temporalmente al ser convocados por Javier Aguirre a la Selección Mexicana rumbo al Mundial.