Chivas logró un triunfo en su visita a Monterrey, al que le pegó 3-2 para sumar de a tres y llegar a 30 unidades con lo que se mantienen en la cima del Torneo de Clausura 2026 en la Liga MX.

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Los goles que le dieron el triunfo al Rebaño Sagrado fueron obra de Armando González (18′), José Castillo (46′) y Bryan González (55′); por Monterrey anotaron al 88′ Uros Djurdjevic y al 90+3, Ricardo Chávez.

Del otro lado de la moneda, el cuadro regiomontano se queda con 14 unidades y fuera de zona de clasificación.

EL ENCUENTRO

Aunque los primeros minutos fueron parejos, paulatinamente el conjunto tapatío fue imponiendo condiciones ofensivas.

Parecía que los Rayados del Monterrey pegarían primero, porque en el minuto uno, disparo de Luca Orellano con la pierna derecha obligó a recostar a Raúl ‘Tala’ Rangel, cancerbero del Guadalajara.

Con el duelo muy cerrado sobre todo en la media cancha hubo algunas aproximaciones, meros esbozos de lo que pudo ser… y no fue.

Primero, cuando Roberto ‘El Piojo’ Alvarado envió oportuno pase a Omar Govea, quien probó fortuna con la pierna derecha, desde el centro del área, pero la pelota se fue por arriba.

La siguiente jugada fue del cuadro anfitrión. Luca Orellano desaprovechó gran asistencia de Luis Reyes y el disparo se escurrió por un costado.

EL PRIMERO

Sin embargo, al minuto 18, la zaga regiomontana cometió craso error en la salida, lo que le permitió a Ángel Sepúlveda enviar un balonazo a profundidad dirigido a Armando González ‘La Hormiga’, quien penetró por el centro del área, sin marca, y con dos zagueros de los Rayados en ambas esquinas del área. Lo dejaron solo y el joven goleador tapatío, quien está ‘encendido’ no desaprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes.

Con el gol a favor, las huestes del importado Gabriel Milito se hicieron amos y señores de la parte defensiva en el partido. Los once jugadores, en su terreno, complicaron el accionar de los norteños, que se volvieron susceptibles al contra golpes.

Con la pizarra en contra, Fidel Ambriz lo intentó, luego de recibir un balón de Cristian Reyes, pero la de gajos se fue lejos del poste derecho.

CERCA

Cerca de la primera media hora de juego, el cuadro con sede en la Sultana del Norte ‘coqueteó con su majestad’. Esta ocasión todo fue por conducto de Uros Djurdjevic, quien le pegó con la pierna derecha, después de asistencia de Luis Reyes. Afortunadamente para la causa rojiblanca, Raúl Rangel, atento, enfrió el peligro.

Al minuto 43, el Rebaño Sagrado logró un gran desborde que por poco mueve las redes. Bryan González intentó de derecha un remate cruzado, que pasó cerca del poste.

En tiempo de compensación, Roberto de la Rosa asistió a Carlos Salcedo, cuyo remate con la derecha, a gran distancia desde más de treinta metros, por poco entra.

DURA FALTA

Antes de que concluyera la primera parte, el propio Salcedo cometió artera falta sobre ‘La Hormiga’, al que le pegó con el codo a la altura del cuello, agresión que per se merecería la tarjeta roja, pero al árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Hernández le ‘tembló’ la mano y sólo le mostró la amarilla.

EL SEGUNDO

Para la parte complementaria, Chivas aprovechó un descuido en la defensa regiomontana y apenas al minuto 1 movió nuevamente las redes. Bryan González le robó el balón a la zaga norteña para enviar la pelota a José Castillo Pérez, quien con gran seguridad le pegó de derecha para mover las redes. A pesar del esfuerzo del portero de Monterrey, Luis Cárdenas, el Rebaño Sagrado logró ponerse dos tantos a cero. Duro golpe de ánimo para jugadores y aficionados norteños, que hicieron una gran entrada en el Estadio BBVA.

EL TERCERO

La cuenta a favor de la visita se amplió al 55′ con una soberbia anotación de Bryan González a quien le llegó el balón luego de un tiro de esquina. El rojiblanco le pegó, desde afuera del área, con la cara interna del pie izquierdo, directo a la escuadra de la izquierda. Cárdenas se lanzó bien y con los dedos rozó el balón, que se metió al fondo de las redes en una gran imagen deportiva. Monterrey lo intentó pero la noche de este sábado nada le salió al cuadro de la Sultana del Norte; en tanto, para el Rebaño Sagrado fue una velada de ensueño.

LOCURA

Cuando el partido entró en la recta final, el conjunto anfitrión logró el gol de la honra. Uros Djurdjevic remató con la derecha una diagonal retrasada, que antes de entrar a la portería fue desviada por un zaguero. Aunque el árbitro agregó cinco minutos a manera de tiempo de compensación y Rayados hizo lo que parecía imposible. Al 90’+3′, tras asistencia de Óliver Gómez, el regio Ricardo Chávez remató de derecha a quemarropa para ponerse a solo un tanto del gol.

En el 90’+8′ drama total. Penalti cometido por Bryan González en área propia, lo que el silbante decretó con penalti a favor de Monterrey. Parecía que lograrían la hazaña del empate. El encargado de cobrar fue Uros Djurdjevic, quien le pegó al poste derecho, justo a donde se lanzó Raúl Rangel, quien atrapó el balón y le dio valioso triunfo a Chivas en partido no apto para cardiacos.