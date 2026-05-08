Chivas va con todo; Sepúlveda y Marín podrían ir de inicio ante Tigres

El Rebaño necesita dos goles y no recibir para meterse a semifinales; Dani Aguirre no se recuperó

Chivas cerró su preparación de cara al juego más importante hasta el momento en el semestre, en el que van a matar o morir ante Tigres en busca de las semifinales.

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Una serie en la que están cuesta arriba, porque los felinos ganaron 3-1 el sábado pasado en el Volcán y Guadalajara necesita mínimo 2-0 en el Estadio Akron para avanzar a la siguiente ronda.

Ante la necesidad de anotar goles y que el Rebaño Sagrado tiene hasta seis bajas entre sus cinco seleccionados y un lesionado, Gabriel Milito echaría mano de todo lo que tiene en ataque desde inicio.

Marín y Sepúlveda podrían ir de titulares

Una de las probabilidades muy altas es que el técnico argentino, si bien no es muy adepto a ello, haga una modificación táctica en ataque con dos nueves de inicio.

Por tanto, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda podrían ir los de inicio en el conjunto tapatío, con la misión de encontrar los goles para el pase.

Habrá también qué ver la decisión que tomará el entrenador argentino en cuanto a Hugo Camberos, jugador ofensivo y muy habilidoso, el cual recupera para este partido tras una sobrecarga muscular.

Si es que Milito avienta a los dos nueves más Camberos, habrá que ver cómo acomoda a Efraín Álvarez; lo que es un hecho es que serían unas Chivas ultra ofensivas.

Foto: Mexsport

Daniel Aguirre, descartado para la vuelta

Lo malo para las Chivas es que el defensa Daniel Aguirre no alcanzó a recuperarse de sus problemas musculares y ha quedado completamente descartado para este juego.

El también mediocampista, no pudo estar en la ida ante los felinos por esa misma situación, lo cual adoleció Guadalajara en el primer duelo, ya que es titular en el esquema de Milito.

Cabe mencionar que si Tigres mete un gol, obligará a Chivas a hacer tres y así sucesivamente, porque si bien con el empate global avanzan los rojiblancos, la diferencia que trae el conjunto regio para este duelo, por la calidad de su plantel es importante.