Chivas va por el milagro ante Tigres en su 120 Aniversario y Cruz Azul busca finiquitar al Atlas

Zapopan, Jalisco.- Chivas carga en su valija 120 años de gloria y la inquebrantable ilusión de revertir el marcador adverso ante Tigres para avanzar a las semifinales del Clausura 2026 de Liga MX. El Guadalajara celebrará su aniversario con rosario en mano, a la espera de remontar un 1-3 en contra tras caer en el juego de ida. Pero el Rebaño Sagrado apelará a su mística y la genialidad de Gabriel Milito para amortizar las ausencias de sus seleccionados y cobrar revancha.

TE PUEDE INTERESAR: Panini presenta el álbum oficial de la Copa del Mundo 2026 con fanáticos y leyendas del futbol

Los rojiblancos tropezaron el primero de los dos partidos de cuartos de final de la presente Liguilla durante su visita al Estadio Universitario de Nuevo León. El Volcán hizo erupción gracias a los goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Chicha Sánchez y la lava escurrió desde el cráter para fundir a un chiverío que sin Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Rodríguez, Roberto Alvarado y Armando González, se vio superado y sin suficiente parque para librar la batalla.

Con las velas aún prendidas de su pastel, Guadalajara intentará subsanar las bajas de sus seleccionados tras una semana caótica donde el dueño del club Amaury Vergara hizo cimbrar a todo el futbol mexicano al exigir paridad en las concesiones de Javier Aguirre con los equipos, al grado que el Tri reculó y dio marcha atrás al préstamo de Jesús Gallardo y Alexis Vega al Toluca para su duelo de Concachampions.

Pero ese golpe en la mesa de Vergara ha renovado los ánimos y los dos goles que necesita el redil en casa para igualar el global y avanzar —beneficiado por su mejor posición en la tabla, donde terminó segundo, por encima de su rival, que fue séptimo— no lucen tan cuesta arriba como cuando salieron con la cabeza agachada del Volcán.

Chivas no es ajeno a remontadas. Tan solo la conseguida en las semifinales del Clausura 2023 contra América cuando cayeron 0-1 en la ida en el Akron para luego vencer 3-1 en el Azteca, es ahora el mejor ejemplo del carácter que deben mostrar para este compromiso con el apoyo de su gente en el Estadio Akron como un envión para fortalecerse.

Y es que precisamente una fortaleza del Guadalajara bajo el mando de Gabriel Milito que se ha convertido en su principal argumento de esperanza, es la localía. El equipo tapatío acumula 13 partidos consecutivos sin perder en casa, con un saldo de 10 triunfos y tres empates, una racha que se sostiene desde el 20 de septiembre de 2025. En ese lapso, el conjunto jalisciense ha anotado 33 goles y apenas ha recibido siete, logrando mantener su portería en cero en ocho encuentros.

La propuesta futbolística, basada en el control del balón con un promedio del 59% de posesión, le ha permitido marcar dos o más goles en 10 de esos partidos y ganar por diferencia de dos tantos en ocho ocasiones, justamente el margen que necesita para seguir con vida en la Liguilla, a menos que los Tigres de Ángel Correa digan lo contrario y apaguen la última vela de esperanza del pastel rojiblanco.

Foto: Mexsport

Cruz Azul, a cerrar la obra ante el Atlas

El Cruz Azul y el Atlas se juegan el pase a las semifinales con la banda inclinada hacia la parte celeste. La Máquina llega con una ventaja mínima pero altamente valiosa, con 3-2 en el marcador global gracias al doblete de Christian Ebere y al gol de Rodolfo Rotondi en el Estadio Jalisco, situación que tiene a los rojinegros contra la pared, al desaprovechar la localía en el primer episodio.

Por los Rojinegros, Arturo González y Aldo Rocha mantuvieron viva la esperanza en un partido que tuvo remontadas, drama y un sabor a poco para los tapatíos. Ahora, todo se define en el Estadio Azteca —renombrado Banorte por temas publicitarios— donde nada está escrito y los Zorros llegarán con el recuerdo de una vieja pero inspiradora remontada ocurrida ante los cementeros en el Invierno 2000.

En aquel torneo, se enfrentaron en la misma instancia de cuartos de final. Los cooperativistas se impusieron 1-0 en la ida en el mismo coloso de la Calzada Independencia, pero la Academia cobró venganza en la vuelta por 2-0 para finiquitar su inesperado pase a semifinales.

Al igual que entonces, Cruz Azul sabe que cualquier victoria o empate le basta e incluso puede perder por un gol de diferencia, porque el empate global le daría el pase gracias a su mejor posición en la tabla general como tercer lugar. Atlas, en cambio, está obligado a la épica, pues necesita ganar por dos tantos de diferencia para avanzar directo. Una victoria por la mínima lo dejaría fuera. El pitazo inicial será a las 21:15 horas, en una noche donde la Máquina buscará mantener el paso con Joel Huiqui como bombero tras el fuego provocado por Nicolás Larcamón.