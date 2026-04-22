Chivas va por su marca histórica; Toluca necesita revivir y Pachuca a seguir arriba

Atlas recibe a Tigres en juego directo por Liguilla y duelo de eliminados entre San Luis y Santos

La penúltima jornada se completa este miércoles con un total de cinco juegos en los que prácticamente en todos se juega muchísimo en busca de meterse a la Liguilla.

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Después de este día, quedará solamente un juego por delante, por lo que todas las unidades en disputa deben de ganarse, de lo contrario podría sentenciar a los distintos equipos.

Chivas va por su marca histórica en Aguascalientes

Las Chivas ya están clasificadas y siguen de líderes con 34 puntos. El objetivo del equipo de Gabriel Milito es llegar a las 40 unidades, además de asegurar el primer lugar para la Liguilla.

Si Guadalajara gana este juego, alcanzará las 37 unidades, lo cual será una marca histórica para el club en torneos cortos, ya que su mejor puntaje han sido los 34 que ahora tiene.

Con el empate le basta para establecer esa marca, pero seguramente buscarán la victoria para llegar en mejor forma al último juego en casa ante Tijuana y aspirar a los 40 puntos.

Del lado de Necaxa, el equipo dirigido por Martín Varini tiene 17 puntos y está obligado a sacar la victoria ante el Rebaño Sagrado.

Si quiere entrar a la Liguilla, no le sirve el empate ni la derrota, por lo que será un duelo a todo o nada en el Estadio Victoria.

Pachuca, a seguir en lo más alto de la tabla

El sorprendente Pachuca se mantiene en el Top 3 y busca consolidarse cuando visite a Tijuana en el Estadio Caliente.

El equipo de Esteban Solari atraviesa un gran momento y es serio candidato al título. Si gana, asegurará llegar a la última fecha en el segundo lugar, alcanzando los 34 puntos, sin depender del resultado de Pumas vs Juárez.

El partido no será sencillo, ya que enfrentará a un Tijuana que se juega la vida en este encuentro.

Los dirigidos por Sebastián “Loco” Abreu necesitan la victoria sí o sí para mantener opciones de clasificación. De no lograrlo, podrían quedar eliminados de la Liguilla.

Toluca necesita revivir ante Mazatlán

En su último juego como local en el Estadio El Encanto, Mazatlán recibe a un Toluca que llega en caída de rendimiento.

El equipo choricero viene de perder ante América, en un partido que además dejó la suspensión de Helinho por tres partidos y la ausencia de Antonio Mohamed en el banquillo.

Toluca necesita la victoria para seguir con opciones de meterse entre los cuatro primeros de la Liguilla.

Mazatlán, ya eliminado, disputará su último partido en la máxima categoría en este inmueble, en medio de la venta de la franquicia al Atlante.

Será un “The Last Dance” en el puerto sinaloense.

Atlas y Tigres, duelo directo por Liguilla

En el Estadio Jalisco, Atlas y Tigres protagonizan un duelo directo por la Liguilla.

Los rojinegros suman 22 puntos, mientras que los felinos tienen 21, por lo que el ganador dará un paso clave hacia la clasificación.

El empate beneficia poco a ambos equipos y una derrota podría dejarlos prácticamente fuera.

San Luis y Santos, duelo de eliminados

La jornada se cierra con un duelo sin aspiraciones de Liguilla entre Atlético San Luis y Santos en el Estadio Libertad Financiera.

Ambos equipos ya están eliminados, por lo que el partido se juega únicamente por el honor y para evitar terminar en el fondo de la tabla.