Chivas y Pachuca, los favoritos de Rafa Márquez Lugo para la gran final

El ex jugador y ahora analista de FOX y FOX One dio sus pronósticos de las semifinales que inician este miércoles

Los cuatro mejores equipos de la fase regular del torneo Clausura 2026, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca, estarán disputando a partir de este miércoles las semifinales de la llamada Fiesta Grande de donde saldrán los dos contendientes al título en este primer semestre del año.

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Y de acuerdo con lo que ha visto hasta el momento, el ex delantero y ahora analista de televisión para la cadena FOX y FOX One, Rafael Márquez Lugo, ve al Guadalajara y Tuzos como los equipos que saldrán mejor librados de esta fase y pelearán por el campeonato.

“Me sorprendió lo de Chivas, yo creo que a todos, más después de ese resultado en la ida en el Volcán. La verdad lo veía muy complicado, y no le quiero restar mérito a lo que hizo Guadalajara, al contrario. Sin cinco futbolistas titulares, el no tener a tu columna vertebral y que le hayas pegado a un equipo con futbolistas de tanto recorrido, de tanta experiencia como Tigres, tiene muchísimo valor; creo que ahorita sí ya tenemos que tomar en serio el Guadalajara”, comentó Márquez Lugo en entrevista con OVACIONES.

“HUIQUI CONOCE AL GRUPO DESDE HACE TIEMPO”

Sobre el rival de Chivas, Cruz Azul, Rafa dijo que no se debe menospreciar la ‘inexperiencia’ de Joel Huiqui como entrenador, porque si bien apenas inicia su camino de estratega, conoce muy bien a sus jugadores y sabe lo que pueden dar.

“Podríamos hablar de la poca experiencia que tiene Joel (Huiqui), pero no nos podemos olvidar que fue auxiliar de Vicente Sánchez y conoce a este grupo de futbolistas ya desde hace un rato. A mi entender lo que ha hecho Huiqui es tratar de darles solidez en el fondo, que era lo que le hacía falta con Larcamón. Joel ha tratado de ser un poco más equilibrado, de tener una defensa sólida. No me puedo decantar por uno en particular, pero por el corazón te diría que pasa el Guadalajara”.

“PUMAS NO ME HA GUSTADO”

Con respecto a la otra serie entre Pumas vs Pachuca, con lo mostrado por parte de los universitarios ante América en los cuartos de final, Rafa Márquez ve a los Tuzos como favoritos en la eliminatoria.

“La verdad no me ha gustado cómo Pumas ha manejado la liguilla. Hasta ahorita a Efraín Juárez le ha salido. De repente pensamos que nada más fue en estos cuartos de final con América que termina sufriendo y echando al equipo para atrás muy temprano, pero así fue durante todo el torneo”, opinó.

Y agregó: “Pumas es el equipo que mejor juega directo, es muy efectivo, tiene mucho gol; después acude a la figura de Keylor Navas en el fondo, que es del tipo de arqueros que te ganan partidos torneos. Creo que en el análisis a Efraín lo tenemos en una línea muy delgada”.

Por el contrario, ve a los Tuzos del Pachuca como un equipo discreto, sin muchos reflectores, pero que hizo un gran torneo: terminó en cuarto lugar general, ya echó al bicampeón Toluca, pero además tiene jugadores letales que pueden cambiar el rumbo de cualquier partido.

“Veo un equipo que no le hacemos mucho caso, pero que es muy sólido. Tiene a los mejores centrales del futbol mexicano de hoy en día, o a los que mejor momento viven. Es muy difícil poderle penetrar a Eduardo Bauermann y Sergio Barreto, han hecho una dupla fantástica. Pachuca es un equipo que no le tiene miedo a cerrarse bien, a hacerse fuerte y tiene mucha pegada adelante con Enner Valencia, Salomón Rondón, Kennedy, Oussama Idrissi… tiene muchas variantes para poderte lastimar”, analizó Márquez este partido que será transmitido en FOX.

Y remató: “Yo voy con Pachuca y Chivas”.