Rechazó el reporte que vincula a la agencia con una explosión en Tecámac donde murieron dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) negó este miércoles la versión difundida por CNN, la cual atribuía a la agencia un ataque selectivo contra presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en México.

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La vocera de la institución, Liz Lyons, calificó la información como falsa y sostuvo que su difusión pone en riesgo vidas estadounidenses. A través de su cuenta en X, Lyons afirmó que la publicación constituye una “campaña de relaciones públicas para los cárteles”.

La respuesta surgió después de que CNN reportó que la explosión ocurrida el 28 de marzo en Tecámac, Estado de México, habría formado parte de una campaña encubierta de la CIA contra estructuras criminales en territorio mexicano.

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

De acuerdo con la cadena estadounidense, en el ataque murió Francisco Beltrán, alias “El Payín”, identificado como presunto mando medio del Cártel de Sinaloa, junto con su chofer. CNN indicó que un artefacto explosivo fue colocado dentro del vehículo.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había señalado previamente que el estallido fue provocado por un explosivo oculto en la unidad.