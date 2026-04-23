Aseguraron insumos y equipo para la producción de drogas sintéticas antes del accidente. | Foto: Cortesía FGE

En el operativo contra el “mega laboratorio”, presuntamente participaron cuatro agentes que fueron uniformados como elementos estatales.

En lo que va del año, la CIA habría participado en al menos tres operativos junto a autoridades estatales en Chihuahua, de acuerdo con información publicada por Los Angeles Times.

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Lo anterior surge luego de que el pasado fin de semana se informara que funcionarios estadounidenses murieron tras un operativo en el que se aseguró un laboratorio de drogas en una comunidad serrana del municipio de Morelos.

Según el reporte, en dicho despliegue estuvieron involucrados cuatro agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); dos de ellos fallecieron posteriormente en un accidente vehicular mientras regresaban de la intervención. En el percance también murieron dos funcionarios mexicanos.

De acuerdo con fuentes cercanas, otros dos agentes que viajaban en una camioneta descendieron la montaña a pie para intentar auxiliar a sus compañeros, pero ya era demasiado tarde.

El periódico estadounidense señala que los agentes portaban uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para mimetizarse con las fuerzas locales. La CIA, por su parte, declinó emitir comentarios.

El informe destaca que, si bien es común el intercambio de inteligencia entre agencias de ambos países, la participación directa de agentes extranjeros en operativos está prohibida por la Constitución mexicana, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de estas acciones en territorio nacional.

Hasta ahora, no se han esclarecido todos los detalles del operativo ni el número total de participantes. Autoridades estatales han asegurado que los agentes no formaban parte del despliegue en el laboratorio, sino que se encontraban en una capacitación sobre uso de drones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración no fue notificada previamente sobre la presencia de agentes de la CIA. Subrayó que cualquier colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos debe canalizarse a través del gobierno federal, particularmente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Asimismo, advirtió que la participación de agentes extranjeros sin autorización vulnera la soberanía nacional, por lo que su gabinete ya solicitó explicaciones a la embajada de Estados Unidos.