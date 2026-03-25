Cientos de migrantes inician Génesis 2026 desde Tapachula buscando regularización

Cientos de migrantes partieron en la caravana “Génesis 2026” desde Tapachula rumbo al norte de México en busca de regularización y mejores oportunidades

Tapachula (México), 25 mar (EFE).- Cientos de migrantes de distintos países del Caribe y Centroamérica partieron a pie la madrugada de este miércoles desde el sur de México en la caravana ‘Génesis 2026’, con el objetivo de llegar a los estados del norte en busca de regularización y mayores oportunidades, tras abandonar el sueño de llegar a Estados Unidos debido a las políticas migratorias de Donald Trump.

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En Tapachula, Chiapas, los migrantes denunciaron que llevan hasta año y medio realizando trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), sin obtener una respuesta favorable.

Julise, un migrante haitiano que viaja con amigos y familiares, dijo a EFE que decidieron salir para buscar una mejor calidad de vida, pues en este lugar enfrentan condiciones de precariedad.

“Nosotros estamos pasando hambre aquí en Chiapas, (vamos) para Monterrey, allá uno se busca un buen trabajo, (mejor calidad de vida) para mantener a su familia, para regularizar su proceso”, señaló.

Otro de los migrantes, el cubano Jo Andrés Velázquez, quien permaneció un año y siete meses en Tapachula, informó que la Comar le entregó una resolución negativa y desestimó su caso. Por ello decidió emprender el camino y buscar otros lugares donde regularizar su situación en México.

“Sería mejor que nos dieran un permiso de tránsito para poder movernos en territorio nacional, con eso nos bastaría que nos dieran la oportunidad de poder transitar con un permiso especial o algo así y nos dieran la oportunidad de trabajar legalmente sin tanto requisito o papeleo”, refirió.

Entre quienes integran la caravana se encuentra también Lucía, una mexicana que viaja junto a un migrante cubano, quien señaló que dejaron Tapachula en busca de mejores oportunidades y de acceder a oficinas centrales en México para tramitar documentación.

“Es una caravana silenciosa, porque no están pidiendo nada más que llegar a la Ciudad de México, es lo único; la fe mueve montañas. Bueno, el Génesis tiene trascendencia bíblica, tú lo sabes. Hay (migrantes) de Somalia, Irán, Venezuela, Cuba y Haití”, dijo.

Activan protocolo de seguridad

Ante la salida de esta primera caravana de 2026, la Dirección de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo activó el protocolo de seguridad y apoyo humanitario para niños y jóvenes, explicó su titular, Denisse Lugardo Escobar.

“La mayoría son haitianos; entre ellos precisamente van dos personajes, uno que habla criollo haitiano y un hispanohablante, para que puedan comunicarse. Lo que hicimos nosotros fue indicarles cómo es una carretera federal, tomen las medidas correspondientes para ir exclusivamente por la derecha y no entorpezcan el tráfico, y resguardar la integridad de los niños y mujeres”, explicó.

Este grupo de migrantes caminará únicamente durante las noches y madrugadas para evitar las altas temperaturas y avanzar por la ruta del Pacífico rumbo a la Ciudad de México.

Tapachula ha experimentado en los últimos meses la llegada de miles de migrantes provenientes de Suramérica y, más recientemente, de personas deportadas de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el avance de esta caravana, aunque resaltó que desde su llegada al gobierno todas ellas “se quedan en el sur del país y se les ofrece incluso la repatriación; muchos de ellos la aceptan y, si no, se revisa su situación migratoria y después de un tiempo existe la posibilidad de que puedan trabajar en el sur del país”, señaló.

En 2025, según datos a septiembre de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Comar), se registraron más de 52,000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales el 66 % (unas 34,000) se dieron en Chiapas, frontera con Guatemala, con Tapachula como principal punto de recepción.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes haitianos, cubanos y hondureños son las nacionalidades principales, aunque Tapachula alberga a personas de muchos otros países.