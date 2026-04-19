Cierres viales hoy por el México vs Brasil en el Estadio Banorte: calles afectadas, desvíos y rutas alternas para evitar tráfico en la zona

El próximo domingo 19 de abril se disputará el esperado Juego de Leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, donde se prevé una gran asistencia de aficionados para revivir este clásico internacional.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la SEMOVI anunciaron un operativo especial que incluye más de 4,000 elementos policiales, apoyo aéreo y cierres viales para garantizar la seguridad de asistentes y trabajadores.

Horario y expectativa del evento

El partido está programado para las 17:00 horas, por lo que se espera una alta concentración de personas y tráfico en la zona sur de la capital desde horas antes del inicio del encuentro.

#TómaloEnCuenta 🚨Si vas el próximo domingo al Estadio Banorte al encuentro de fútbol de “Leyendas” entre 🇲🇽 y 🇧🇷 la Secretaría de Seguridad Ciudadana y #LaSEMOVI implementarán un dispositivo en conjunto, consulta la Info aquí ⬇️ pic.twitter.com/EgNBs0rIlu — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) April 17, 2026

Calles cerradas alrededor del estadio

Las autoridades informaron que habrá cierres en importantes vialidades como Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Calzada Acoxpa y Avenida Santa Úrsula, lo que podría generar afectaciones en la movilidad de la zona.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, se sugieren como vías alternas el Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur y la zona de Santo Tomás, con el objetivo de facilitar el flujo vehicular hacia el sur de la ciudad.

La SEMOVI habilitará un servicio especial con 13 rutas de RTP y STE, que operarán de 13:00 a 21:00 horas con un costo de 22.50 pesos, permitiendo el acceso con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Puntos de salida hacia el Estadio Banorte

Entre los puntos habilitados para el traslado destacan Plaza Carso, Bellas Artes, Ángel de la Independencia, Perisur, CU, Metro Universidad, Auditorio, Santa Fe, Six Flags y Metro Constitución, facilitando el acceso de los aficionados al inmueble.