Cifra oficial: 132 mil 534 personas permanecen como desaparecidas en México

El gobierno federal expuso inconsistencias en bases de datos, avances en localización y nuevas herramientas legales tras reformas de 2025, con énfasis en coordinación institucional y atención a familias

El gobierno de México identificó que 132 mil 534 personas desaparecidas permanecen sin localizar, de las cuales 130 mil 178 casos corresponden al periodo posterior a 2006, con inconsistencias en el registro que dificultan la búsqueda.

LEE ADEMÁS: Gobierno admite límites para medir reclutamiento forzado

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe sobre personas desaparecidas en México, junto con Rosa Icela Rodríguez y el gabinete de seguridad, donde se detallaron avances, rezagos y reformas de 2025.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumula 394 mil 645 casos desde 1952, de los cuales 262 mil 111 personas han sido localizadas, en su mayoría con vida.

Autoridades señalaron que 36% de los registros carecen de datos, mientras que otros presentan actividad posterior a la desaparición o sin coincidencias en bases oficiales.

Más de 5 mil personas localizadas cambiaron su estatus mediante pruebas de vida, con cruces de información con el INE y registros civiles.

El fenómeno se divide en dos etapas: la Guerra Sucia (1950-1990) y la violencia del crimen organizado desde 2006.

Las reformas de 2025 establecieron la alerta nacional de búsqueda, la apertura inmediata de carpetas de investigacióny la creación de una plataforma única de identidad.

También se fortaleció el Banco Nacional de Datos Forenses y la Comisión Nacional de Búsqueda, con participación de 512 instituciones.

El informe destacó la coordinación con colectivos de búsqueda, con más de 134 mesas de diálogo y 570 propuestas.

La presidenta afirmó que el objetivo es garantizar verdad, justicia y erradicación de la desaparición, mediante investigación obligatoria y seguimiento permanente.