Cifras de desaparecidos minimizan la responsabilidad del Estado: Centro Prodh

Advierte que es urgente que haya acceso a las bases de datos de las personas ausentes para verificar información

El Centro Prodh advirtió que, ante las cifras de desaparecidos dadas a conocer por el gobierno federal, reconocer que únicamente hay 3 869 carpetas de investigación abiertas evidencia los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contextos de riesgo, donde prevalecen redes criminales que alcanzan a las fiscalías.

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“Frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales para garantizarlo, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales”, advirtió.

Luego de que el gobierno dio a conocer que son poco más de 132 mil personas las que están en calidad de desaparecidas al presentar la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, queda claro que es relevante mejorar registros y hacer transparente las metodologías de revisión. Sin embargo, advirtió que la premisa inicial de que no se cometen desapariciones forzadas o que la mayoría de las desapariciones están relacionadas con ausencias voluntarias, minimiza la responsabilidad del Estado, contrario a lo que han destacado previamente organismos internacionales.

Asimismo, el Centro Prodh consideró que acotar a 43 128 el número de personas desaparecidas minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos.

📌Sobre las cifras presentadas hoy como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, presentada hoy durante la conferencia mañanera. Abrimos hilo 🧵👇🏻 pic.twitter.com/m41TP7Zi40 — Centro Prodh (@CentroProdh) March 27, 2026

Asimismo, dijo que resulta preocupante que respecto de los más de 46 mil registros clasificados como con “datos insuficientes”, no se anuncien acciones para subsanar los registros o tomar acciones de localización, dejando la búsqueda a sus familias.

“Las deficiencias del Registro no son atribuibles a las familias, sino a las autoridades, que desde su creación tienen el deber de llenar el registro con diligencia y de tomar acciones inmediatas de búsqueda”, insistió.

Por lo que se refiere a la afirmación de que, del total de personas registradas desaparecidas, ha habido más de 90% de localizaciones: es fundamental aclarar que estas no necesariamente son atribuibles a acciones del Estado. En muchas ocasiones son las familias y sus redes en la comunidad las que se activan en las primeras horas y logran localizarlas.

Ante ello, insistieron en que es indispensable que haya transparencia en la metodología de depuración de cifras, participación de las familias y colectivos en la revisión de registros y uso de criterios científicos y verificables para garantizar credibilidad.