Cinépolis lanza palomera de Yoshi por Super Mario Galaxy: precio y cómo conseguirla

Cinépolis lanza una palomera de Yoshi por el estreno de Super Mario Galaxy: La Película y ya causa furor en México.

El estreno de Super Mario Galaxy: La Película en México ya genera expectativa, pero no solo por su llegada a la pantalla grande, sino por la experiencia que preparó Cinépolis, la cual incluye artículos exclusivos y un menú temático que ha emocionado a los fans.

A días de su lanzamiento, uno de los elementos que más ha llamado la atención es una palomera de colección inspirada en Yoshi, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y promete agotarse en tiempo récord.

La palomera de Yoshi que todos quieren

El diseño del coleccionable destaca por su creatividad. Se trata de una cubeta con la figura de Yoshi, el icónico personaje creado por Shigeru Miyamoto, sosteniendo uno de sus característicos huevos.

Ese huevo funciona como recipiente para las palomitas, lo que convierte el producto en una pieza funcional y decorativa, ideal tanto para disfrutar la película como para coleccionistas.

Sin embargo, conseguirla no será sencillo:

Será exclusiva para usuarios Club Cinépolis nivel Superfanático

Estará disponible solo en cines seleccionados

Tendrá un costo de 1,249 pesos mexicanos

Saldrá a la venta el 1 de abril de 2026, día del estreno

Experiencia VIP con menú inspirado en Mario

Para quienes buscan algo más que una función tradicional, Cinépolis también diseñó una experiencia especial en salas VIP.

Durante los días 8 y 9 de abril de 2026, algunos complejos ofrecerán un menú de tres tiempos inspirado en el universo del Reino Champiñón.

El paquete incluye:

Comida temática de tres tiempos

Dos bebidas sin alcohol

Vaso coleccionable y llavero

Sorpresa especial

Entrada a la función en sala VIP

Esta experiencia estará disponible en funciones limitadas, por lo que se espera alta demanda entre los seguidores de la franquicia.

A este Yoshi no lo vas a querer dejar caer en un acantilado 🍄✨



Esta será la palomera en Europa para Super Mario Galaxy: La película.pic.twitter.com/rnafQm7LKM — Tadaima (@TadaimaMx) March 6, 2026

¿Cómo conseguir boletos?

La preventa para ver Super Mario Galaxy: La Película ya está disponible en todo el país a través de los canales oficiales de Cinépolis.

Para acceder a la experiencia VIP, los usuarios deberán estar atentos a la plataforma de la cadena, donde podrán elegir sede, fecha y horario en cuanto se habiliten las funciones especiales.

Con esta propuesta, Cinépolis transforma el estreno en un evento completo, donde los fans no solo verán la película, sino que podrán sumergirse en el universo de Mario con productos y experiencias exclusivas.Mario México 2026.