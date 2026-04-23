Citlalli Ortiz, por un boleto a semifinales de la Copa del Mundo de Boxeo Foz do Iguaçu 2026

Citlalli Vanessa Ortiz comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo de Boxeo Foz do Iguaçu 2026 que se celebra en Brasil, al imponerse con autoridad a la irlandesa Evelyn Igharo en su pelea de debut. Ahora, la boxeadora olímpica mexicana afrontará los cuartos de final ante Lekeisha Pergoliti.

LEE ADEMÁS: Liga MX: ¿Qué equipo es el más afectado por la baja de sus seleccionados rumbo al Mundial?

Contra una rival de mayor estatura, la representante de Baja California mostró carácter y determinación para llevarse el triunfo en la división de 70 kilogramos femenil por decisión unánime. Las tarjetas reflejaron su dominio, al finalizar en 29-27, 29-27, 28-28, 29-27 y 30-26, con un marcador global de 4-0 que no dejó lugar a dudas sobre el resultado.

Ortiz, quien participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, continuará su camino en este certamen internacional de categoría élite, organizado por World Boxing, cuando dispute la ronda de cuartos de final. Su próximo compromiso será este jueves 24 de abril, fecha en la que se medirá ante la austriaca Lekeisha Pergoliti por un lugar en las semifinales.

Pero no toda la jornada ha sido de celebración para la delegación mexicana. En otros resultados, Ariadna Jeanette Gil Alonso (54 kg) cayó ante la canadiense Scarlett Delgado por decisión unánime (0-5). Por su parte, Emiliano Reducindo Aguayo (80 kg varonil) también fue superado por decisión unánime (0-5) ante el chino Hao Ran Du.