Ciudad de México lanza Premio Internacional Cultura 21 de CGLU con enfoque en derechos culturales

La Ciudad de México presentó la séptima edición del Premio Cultura CGLU, que reconoce proyectos culturales con impacto social e innovación.

La Ciudad de México se posiciona nuevamente como referente cultural internacional al anunciar la séptima edición del Premio Internacional Cultura CGLU-Ciudad de México-Cultura 21, un reconocimiento que destaca proyectos innovadores y políticas públicas que transforman la vida social desde la cultura.

La convocatoria fue presentada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México junto a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, considerada la red más importante de gobiernos locales a nivel mundial.

RECONOCIMIENTO A PROYECTOS CON IMPACTO SOCIAL

El galardón busca distinguir iniciativas que integren derechos culturales, igualdad de género y políticas de cuidado, además de evaluar aspectos como la innovación, el impacto en la sociedad y la posibilidad de replicarse en otras ciudades.

Durante la presentación, encabezada por Clara Brugada y la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, se destacó que la cultura es una herramienta clave para transformar la vida pública y fortalecer la participación ciudadana.

CULTURA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Las autoridades subrayaron que este premio no solo reconoce proyectos culturales, sino modelos de gobernanza desde la cultura, donde la colaboración entre sociedad y gobierno permite construir ciudades más inclusivas.

En este sentido, se enfatizó que el arte y la cultura no solo tienen un valor estético, sino que también son elementos fundamentales para generar cohesión social, identidad y bienestar colectivo.

UNA DISTINCIÓN CON ALCANCE INTERNACIONAL

Desde su creación en 2014, este reconocimiento ha premiado a diversas ciudades y personalidades que han impulsado el desarrollo cultural en sus comunidades, consolidándose como una plataforma global de intercambio de buenas prácticas.

Además, las propuestas seleccionadas contribuirán a definir futuras estrategias dentro del congreso internacional de CGLU, fortaleciendo la cooperación entre ciudades.

UN CIERRE ARTÍSTICO QUE CELEBRA LA DIVERSIDAD

Como parte de las actividades, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris fue sede del espectáculo “Varieté: Ciudad de México, Corazón Grande”, una puesta en escena que reflejó la riqueza cultural de la capital.

El evento incluyó música tradicional, danza, circo y expresiones populares, destacando la participación de agrupaciones como el Ballet de Carlos Antúnez, mariachi en vivo y actos escénicos que conectaron con el público.

CULTURA, IDENTIDAD Y FUTURO

La jornada cerró con un mensaje claro: la Ciudad de México es un espacio dinámico donde convergen tradiciones, historia y creatividad, y donde la cultura se mantiene como un pilar fundamental para construir comunidad y mejorar la calidad de vida.