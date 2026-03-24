Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial 2028

El encuentro de ONU Hábitat reunirá a gobiernos, academia y sector privado para discutir vivienda, movilidad, desigualdad y sostenibilidad, mientras autoridades destacan el inicio de un proceso rumbo a una agenda urbana global desde la capital del país

La Ciudad de México fue anunciada como sede del Foro Urbano Mundial 2028, un encuentro global impulsado por ONU Hábitat que reunirá a gobiernos, academia, sociedad civil y sector privado para debatir soluciones a los principales desafíos urbanos, como la vivienda, la movilidad, la desigualdad, la sostenibilidad y la planeación territorial, con el propósito de traducir estas discusiones en acciones concretas para mejorar la vida en las ciudades.

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El anuncio se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló, ante el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez; la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; la jefa del Programa de ONU Hábitat para Mesoamérica y Cuba, Fernanda Lonardoni; y la directora ejecutiva de ONU Hábitat, Ana Claudia Rossbach, que la designación no sólo implica albergar un evento internacional, sino iniciar un proceso de construcción colectiva hacia 2028 para definir nuevas agendas urbanas desde la capital del país, con la participación de gobiernos, academia, sociedad civil y sector privado.

Indicó que el foro será un espacio para discutir el derecho a la ciudad, la vivienda digna, la acción climática, la movilidad, la planeación territorial y la reducción de desigualdades, así como para responder a retos como el crecimiento urbano, el cambio climático y la coordinación metropolitana.

Dijo que este proceso permitirá construir propuestas colectivas que incidan en la agenda internacional y sostuvo que la ciudad busca consolidarse como referente de un modelo de urbanismo social basado en políticas públicas, participación comunitaria y acceso a derechos.

#WUF14 | ✨🙌🏽 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, encabezó el evento de presentación del "Foro Urbano Mundial @WUF_UNHabitat 14 2028", donde destacó que gracias al trabajo coordinado entre @UNHABITAT, el @GobiernoMX y el Gobierno de la Ciudad de México, la… pic.twitter.com/UNL5r6FDst — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 23, 2026

Por su parte, el canciller, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, afirmó que el Foro Urbano Mundial forma parte de una de las iniciativas más relevantes de Naciones Unidas en las últimas décadas y señaló que ha permitido replantear la relación entre las personas y su entorno, especialmente en contextos urbanos donde persisten problemas como la falta de vivienda digna a nivel global.

Señaló que la elección de la Ciudad de México confirma su liderazgo internacional y su capacidad para articular esfuerzos entre el ámbito local, nacional y multilateral, además de que permitirá ampliar la participación global en la edición de 2028.

En tanto, la secretaria, Edna Elena Vega Rangel, sostuvo que la designación representa una oportunidad para posicionar a México y a América Latina en el centro del debate global sobre el desarrollo de las ciudades, y planteó que el foro permitirá exponer avances en políticas de vivienda, ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

Señaló que también abrirá una discusión sobre retos estructurales como el crecimiento urbano, la desigualdad territorial y el cambio climático, además de contribuir a la revisión de la agenda internacional en materia urbana.

Desde ONU Hábitat, la directora ejecutiva, Ana Claudia Rossbach, destacó que la elección de la Ciudad de México se dio tras un proceso internacional competitivo, en el que la candidatura sobresalió por su capacidad organizativa, infraestructura y compromiso político.

Finalmente, que este foro, que se realiza desde 2002, se ha consolidado como el principal espacio global de diálogo urbano y que la edición de 2028 será clave para evaluar avances de la agenda internacional y acelerar la implementación de soluciones en las ciudades.