Ciudadanía en disputa: caso CJNG llega a Corte Suprema

El hijastro de “El Mencho” habría asumido el liderazgo del CJNG. | Foto: X @DeputySecState

El caso de Juan Carlos Valencia, presunto líder del CJNG, centra el debate sobre la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, mientras la Corte Suprema evalúa una orden de Donald Trump

Autoridades de Estados Unidos enfrentaron limitaciones jurídicas para proceder contra Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, debido a su condición de ciudadano estadounidense por nacimiento, lo que complejizó su posible captura y procesamiento pese a su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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El caso adquirió dimensión política luego de que el subsecretario de Estado Christopher Landau utilizó públicamente la figura de Valencia como argumento para cuestionar el principio de ciudadanía automática, en el contexto de la revisión que llevará a cabo la Supreme Court of the United States.

Landau sostuvo que el hecho de haber nacido en territorio estadounidense no debería garantizar la ciudadanía si los padres no se encuentran sujetos plenamente a la jurisdicción del país, en una interpretación restrictiva de la Decimocuarta Enmienda, promulgada tras la Guerra Civil.

“La ciudadanía es la base misma de nuestro orden legal y social. No creo, por ejemplo, que ‘El Pelón’ sea ciudadano estadounidense simplemente porque nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida“, afirmó el funcionario al respaldar la postura del gobierno de Donald Trump.

The Supreme Court hears oral arguments tomorrow in the “birthright citizenship” case, which may decide the future of our country. The question is whether children born in the US to ILLEGAL ALIENS are automatically entitled to US citizenship by virtue of the Fourteenth Amendment,… pic.twitter.com/5ia80vf8DR — Christopher Landau (@DeputySecState) March 31, 2026

El debate llegó al máximo tribunal luego de que tribunales federales bloquearon la orden ejecutiva firmada en 2025, que busca restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes sin estatus legal o con permisos temporales, lo que obligó a la Corte a revisar el alcance constitucional del principio.

La discusión también reactivó precedentes históricos, como el caso Wong Kim Ark, que durante más de un siglo consolidó la interpretación amplia de la ciudadanía por nacimiento, lo que hasta ahora ha garantizado este derecho independientemente del estatus migratorio de los padres.

El proceso judicial se desarrollará mediante audiencias orales y se prevé que la resolución se conozca hacia mediados de 2026, en un contexto de alta tensión política y social, debido al impacto potencial sobre millones de familias migrantes.

Mientras tanto, el gobierno estadounidense mantiene una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de Valencia, quien también cuenta con nacionalidad mexicana, lo que introduce un componente adicional de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El caso se consolidó así como un punto de convergencia entre política migratoria, seguridad nacional y reinterpretación constitucional, con implicaciones que rebasan el ámbito judicial y se proyectan hacia el debate público en Estados Unidos.