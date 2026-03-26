Clara Brugada entrega mejoras en transporte y espacio público cerca del Estadio Azteca previo al Mundial 2026

Infraestructura en movilidad, espacio público y servicios busca atender el arranque del torneo y dejar beneficios permanentes en el sur de la ciudad

Con el arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de un conjunto de obras en el entorno del Estadio Azteca, donde aseguró que las intervenciones forman parte de una transformación estructural en movilidad, servicios y espacio público, más allá del evento deportivo.

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“Estamos entregando parte de los compromisos para que esta ciudad pueda recibir al mundo con orden, con seguridad y con la mejor experiencia urbana”, señaló, al subrayar que el Mundial ha funcionado como un acelerador de proyectos que ya estaban contemplados para mejorar la ciudad.

Explicó que las obras no se limitan a la llamada “última milla” alrededor del estadio, sino que forman parte de una estrategia integral que incluye la modernización del tren ligero —con nuevos convoyes, duplicación de capacidad y reducción de tiempos de traslado—, la renovación de Calzada de Tlalpan con iluminación y ciclovía, así como mejoras en infraestructura hidráulica para garantizar abasto de agua y mitigar inundaciones en Santa Úrsula.

¡Entregamos obras en Huipulco y Santa Úrsula!



Rumbo al #Mundial2026, seguimos con las #ObrasQueTransforman a la ciudad: recuperamos espacio público, áreas verdes, eficientamos servicios de transporte y creamos caminos más seguros para tu tranquilidad. pic.twitter.com/IdsMTvJfOJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 26, 2026

Indicó que también se implementaron acciones como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en miles de viviendas y el fortalecimiento de servicios básicos en colonias aledañas, con el objetivo de que el beneficio sea permanente para la población.

Durante su participación, el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, señaló que las obras realizadas en la demarcación responden a una lógica de largo plazo. “No únicamente hacer obra pública cosmética para esta justa mundialista, sino obra que perdura”, afirmó.

Añadió que se concluyeron trabajos de pavimentación en vialidades como Coscomate y Luis Murillo, así como intervenciones en Santa Úrsula, donde se realizaron mejoras en banquetas, guarniciones, fachadas y la rehabilitación de la barda perimetral del estadio.

En ese mismo sentido, las obras entregadas incluyen la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal Huipulco, la intervención del puente peatonal de acceso al estadio, la mejora de mercados públicos, la renovación de espacios como el parque Alegría Tequihua, así como trabajos de iluminación y repavimentación en el Circuito Azteca.

A su vez, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que las acciones contemplan más de 60 mil metros cuadrados de repavimentación, instalación de luminarias, rehabilitación de puentes vehiculares y mejoras en accesibilidad, como parte de una intervención integral en la zona.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que se implementará un operativo especial para el arranque del torneo, con medidas de control vehicular, rutas de transporte público y accesos definidos para residentes, a fin de garantizar la movilidad y la seguridad.