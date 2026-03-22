Clara Brugada Molina presenta Utopía en Iztacalco como parte del proyecto de transformación del país y de la Ciudad de México

Dijo que le modelo forma parte de la Cuarta Transformación, que contempla una red de 100 espacios con servicios gratuitos de salud, cultura, deporte y cuidados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la primera Utopía en Iztacalco como parte del proyecto de transformación del país y de la Ciudad de México, al destacar que estos espacios concentran servicios gratuitos de salud, cultura, deporte y cuidados para la población.

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“Este es el proyecto de transformación del país y de la Ciudad de México. Esta es la Cuarta Transformación”, afirmó, al resaltar que la Utopía, ubicada en la Magdalena Mixhuca, es la primera que se construye fuera de Iztapalapa y forma parte de una red que el gobierno capitalino prevé ampliar hasta alcanzar 100 espacios de este tipo en toda la ciudad, de los cuales actualmente operan 15, por lo que esta corresponde a la número 16.

El proyecto se desarrolla en un predio de 120 mil metros cuadrados, dividido en dos etapas: la primera, ya concluida, abarca 80 mil metros cuadrados, mientras que la segunda sumará 40 mil más, con lo que la Magdalena Mixhuca concentrará una de las mayores extensiones destinadas a Utopías en la capital.

La intervención incluye 18 edificios en una superficie construida de 18 mil 590 metros cuadrados, con espacios destinados a actividades culturales, deportivas, educativas y de atención social. Entre ellos se encuentran un auditorio con capacidad para más de 400 personas, una alberca semiolímpica, consultorios médicos de medicina general, ginecología y odontología, laboratorio clínico, áreas de rehabilitación física, alberca de hidromasaje y espacios para terapias sensoriales, de lenguaje y aprendizaje.

¡Cumplimos con la inauguración de la #UTOPÍAMixiuhca!



Agradezco a la alcaldesa de @IztacalcoAl, @LourdesPaz24, así como a las y los titulares de diversas secretarías del @GobCDMX, por su compromiso y trabajo coordinado para hacer posible este proyecto.



¡Este proyecto seguirá… pic.twitter.com/g9vKjs455p — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 22, 2026

También incorpora un sistema público de cuidados con Centro de Desarrollo Infantil, lavandería popular, comedor y otros servicios comunitarios, además de un Centro Colibrí para la prevención y atención de adicciones, áreas de atención psicológica, una Casa Siemprevivas para el desarrollo integral de las mujeres y un espacio de atención integral a la diversidad.

En materia deportiva, el complejo cuenta con 17 espacios para distintas disciplinas, entre ellos canchas para futbol, pádel, tenis, voleibol de playa y petanca, dos pistas de pump track, un mini golf y un cartódromo. A ello se suma la alberca semiolímpica, cuyas inscripciones gratuitas no tendrán cobro de inscripción ni mensualidad.

Para la infancia se habilitaron cuatro islas temáticas en una superficie de mil 663 metros cuadrados: una dedicada al agua con juegos acuáticos y fuentes, otra al descubrimiento con trepaderos y zona de paleontología, una más de aventuras con circuitos de retos y una de alturas con juegos monumentales, instrumentos musicales y áreas inclusivas, incluidos columpios para sillas de ruedas.

El proyecto contempla además 48 mil 500 metros cuadrados de áreas verdes, la plantación de 55 mil especies y más de dos mil árboles, así como andadores de adoquín que permiten la permeabilidad del suelo, jardines polinizadores, una biosanja para el tratamiento de aguas jabonosas y calentadores solares para la alberca. El mobiliario urbano también fue elaborado con materiales reciclados, incluidos residuos de campañas institucionales.

La Utopía contará además con agencia de empleo, tienda de comercio justo, espacios de abasto y alimentación, taller colaborativo con actividades ligadas a ciencia, tecnología y robótica, consultorios veterinarios y parque para perros, con lo que el complejo busca concentrar en un solo punto servicios públicos, actividades recreativas y equipamiento comunitario.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, la Utopía beneficiará de manera directa a 83 mil habitantes de al menos 12 colonias cercanas, con acceso a servicios a una distancia estimada de 15 minutos a pie. Para su construcción se generaron miles de empleos, entre directos e indirectos.

Finalmente, señaló que con las Utopías se pretende reducir desigualdades en el acceso a servicios, recuperar el espacio público y acercar a la población opciones de salud, cultura, deporte, cuidados y atención comunitaria sin importar la zona de la ciudad en la que viva, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura territorial de estos servicios.