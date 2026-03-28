Clara Brugada pide que el Mundial sea contra el racismo, el clasismo y la homofobia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo que el Mundial “ya arrancó” en la Ciudad de México y que su ambiente ya se percibe en las calles

Durante la inauguración de la exposición “Álbum Épico” en el Museo Yancuic, a 75 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que la capital busca convertir el torneo en un “Mundial Social”, con obras públicas, inversión y un mensaje de inclusión.

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Acompañada por Gianni Infantino y Emilio Azcárraga Jean, Brugada afirmó que uno de los principales objetivos será combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia, el machismo y el clasismo.

“Metamos un gran gol al racismo y a la xenofobia… a la homofobia, al machismo y al clasismo”, declaró, al plantear que la Copa del Mundo debe ser una plataforma contra la discriminación.

Brugada añadió que la Ciudad de México busca consolidarse como una ciudad democrática, abierta e incluyente, donde el origen no sea motivo de exclusión.

Sostuvo que este será uno de los ejes del “Mundial Social”, junto con obras públicas e inversiones vinculadas al torneo.

La jefa de Gobierno afirmó que la ciudad recibirá el Mundial con más de 2 mil obras de infraestructura, incluyendo movilidad, transporte público, ciclovías, agua, escuelas y recuperación del espacio público.

“El Mundial es una ventana al mundo… y un acelerador de obras”, indicó, al destacar que estas acciones permanecerán después del torneo.

También informó que en 2025 la ciudad recibió 19 mil millones de dólares de inversión extranjera (36% más) y que la inversión pública creció 55%, además de señalar que los delitos de alto impacto han bajado 60% desde 2019.

Por su parte, Gianni Infantino afirmó que el Mundial “ya se siente en las calles, en la gente y en la emoción”, y destacó que la capital será la primera ciudad en albergar cuatro inauguraciones de Copa del Mundo.

Añadió que la edición 2026 será la más grande de la historia y busca ser también “la más feliz”.

En tanto, Emilio Azcárraga Jean vinculó la exposición con la reapertura del Estadio Banorte, tras años de remodelación, al que llamó la “Catedral del Futbol”.

Señaló que la modernización involucró a miles de trabajadores y que tanto el estadio como la exposición buscan acercar a las familias a la historia del futbol en México.

La exposición “Álbum Épico” permanecerá abierta de manera gratuita en el Museo Yancuic como parte de las actividades previas al Mundial 2026.