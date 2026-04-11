Clásico Joven roba cámara; América y Cruz Azul regresan al Estadio Banorte

Tigres en casa ante Chivas, el otro juego que destaca este sábado

Sábado cargado de partidos en la Jornada 14 del Clausura 2026, con el Clásico Joven como el duelo estelar del día en el regreso de América y Cruz Azul al Estadio Banorte, en un enfrentamiento que, aunque no llega en el mejor momento de ambos equipos, mantiene un alto nivel de expectativa.

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Las Águilas y La Máquina se enfrentan en un duelo clave en la recta final de la fase regular del Clausura 2026, donde el resultado podría influir directamente en su camino rumbo a la Liguilla.

Está claro que América es el equipo con mayor urgencia de triunfo, ya que, aunque se mantiene en zona de clasificación, su pase a la Fiesta Grande aún no está asegurado y no puede permitirse más tropiezos.

Además, el conjunto azulcrema ya perdió los Clásicos ante Chivas y Pumas, por lo que una nueva derrota ante Cruz Azul sería un golpe duro en su temporada, considerando también el impacto de las lesiones y la baja de rendimiento del plantel.

Del lado de Cruz Azul, aunque se encuentra mejor posicionado en la tabla, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un momento de irregularidad, por lo que este partido ante el acérrimo rival representa una oportunidad más de reacción anímica que de necesidad clasificatoria.

El antecedente más reciente entre ambos en fase regular favoreció a Cruz Azul en el Apertura 2025, sin embargo, el regreso al Estadio Azteca podría ser un factor motivacional importante para el conjunto de América, que buscará imponerse en casa.

Chivas visita el Volcán

Otro duelo destacado es el de Chivas frente a Tigres en el Estadio Universitario, donde los locales están obligados a ganar tras salir de zona de clasificación.

El equipo dirigido por Guido Pizarro necesita sumar ante el mejor conjunto del torneo, mientras que el cuadro de Gabriel Milito busca consolidarse en la cima de la tabla general del Clausura 2026.

Se trata de una prueba importante de cara a la Liguilla, especialmente para Tigres, que podría complicar seriamente su clasificación si no suma puntos en este encuentro.

Resto de la jornada sabatina

Querétaro recibe a Necaxa en La Corregidora, en un duelo clave para los Rayos en su lucha por la clasificación.

Atlas se enfrenta a Rayados en el Estadio Jalisco, con la obligación de sumar puntos para mantenerse en zona de Liguilla.

Finalmente, Pachuca recibe a Santos, en un duelo donde los Tuzos parten como favoritos y podrían escalar posiciones importantes en la tabla general del Clausura 2026.