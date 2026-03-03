Clásico Mundial de Béisbol 2026: cuándo inicia, equipos, estrellas de MLB, mexicanos y todo lo que debes saber

La espera ha terminado y el Clásico Mundial de Béisbol regresa en 2026 para su sexta edición. Con 20 selecciones y casi 200 jugadores de MLB —como muestra del carácter global del deporte rey— la pelota recorrerá miles de kilómetros alrededor de la Tierra en la que, se supondría, sería una fiesta para celebrar una unión entre las naciones más estrecha que el cuero cosido por las 108 costuras de doña blanca. En cambio, será la más polémica de las versiones de un torneo opacado por la guerra.

De Tokio a Houston; y de San Juan hasta Miami. El torneo de selecciones más importante del béisbol está de vuelta tres años después de su exitosa versión de 2023, cuando México se convirtió en el más vitoreado caballo negro que jamás ha galopado en los diamantes y Shohei Ohtani se erigió como la gran estrella que guió a la selección japonesa a un nuevo título.

Pero muchas cosas han cambiado desde entonces, al menos en el orden de la política internacional. La gran favorita para recuperar la corona que obtuvo en 2017, Estados Unidos, irónicamente, llega a este certamen con la mancha de haber intervenido Venezuela a principios de año y recién haber bombardeado Irán para desatar una nueva guerra. Para colmo, la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol hizo oídos sordos a las peticiones sobre eliminar de su lista de competidores a Israel, que mantiene sus ataques sobre Palestina y los ha extendido por territorio iraní.

Es así que este torneo llega no solo con la promesa de reunir, una vez más, a la élite del béisbol en una lucha encarnizada por la gloria mundial, sino también para enviar un mensaje de paz y conciliación en medio de un desalentador panorama. Por lo pronto, el “¡play ball!” está por sonar y cada novena vestirá con orgullo los colores de sus países en un torneo que iniciará este miércoles 4 de marzo y que se extenderá hasta el 17 de marzo, cuando Miami corone al nuevo campeón del mundo.

El torneo, fundado en 2005 y celebrado por primera vez en 2006, ha crecido hasta convertirse en la cita por excelencia del béisbol de selecciones. De los 16 equipos originales, la expansión llegó en 2023 y se consolida en 2026 con 20 naciones participantes. De ellas, 16 se ganaron su lugar tras finalizar entre los cuatro primeros de sus grupos en la edición anterior, mientras que las cuatro plazas restantes salieron de un exigente proceso de clasificación.

Japón de Shohei Ohtani, el campeón defensor del Clásico Mundial de Béisbol

Un total de 47 juegos se disputarán en cuatro sedes internacionales, las mencionadas Tokio, San Juan, Houston y Miami. El LoanDepot Park, hogar de los Miami Marlins, será el epicentro de la fase final, albergando partidos del Grupo D, dos cuartos de final, las semifinales y la gran final del 17 de marzo. El estadio de Miami ya fue testigo de una de las finales más memorables de la historia del béisbol en 2023, cuando Shohei Ohtani dominó a su entonces compañero de equipo Mike Trout para darle a Japón un tercer título y consolidar su dominio en el torneo.

Es así que la selección nipona llega a la cita como la gran dominadora del torneo. Con tres títulos en su haber (2006, 2009 y 2023), es la nación con más logros en la historia del Clásico. El recuerdo de la gesta de Ohtani ante la Unión Americana en la final pasada sigue muy vivo, y aunque el plantel para 2026 aún se perfila, la tradición y el orgullo japonés les sitúan siempre entre los favoritos.

Estados Unidos, el Dream Team cuyo roster lo convierte en favorito y rival a vencer

Pero si hay un equipo que llega con una presión inmensa, ese es Estados Unidos. Tras caer en la final de 2023, el conjunto de las barras y las estrellas ha formado un auténtico Dream Team para recuperar el trono que ya conquistaron en 2017. La nómina es de escándalo, con Aaron Judge, el fenómeno Paul Skenes, el Cy Young Tarik Skubal; Bryce Harper, Cal Raleigh y Bobby Witt Jr., entre muchos otros. El equipo abrirá su participación en Houston el viernes 6 de marzo contra Brasil, y va por todo, sabedor de que otra cosa distinta al campeonato será un fracaso.

México buscará emular lo hecho en 2023 y sorprender a Estados Unidos con especial cuidado en Italia

Sin embargo, su camino no será sencillo. En el Grupo B, que también se jugará en Houston, tendrán rivales peligrosos. El equipo mexicano llega con la moral alta tras rozar la gesta en 2023, cuando estuvieron a un out de eliminar a Japón en semifinales antes de que un doblete de Munetaka Murakami les enviara a casa. Liderados por el héroe de aquella edición, Randy Arozarena, México cuenta con un plantel de primer nivel que incluye a Jarren Durán (Boston Red Sox), Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays) y el cerrador Andrés Muñoz (Seattle Mariners).

Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays), que bateó .316 y fue All-Star en 2025, es otra de sus piezas clave. Pero cuidado con Italia. La selección europea, que alcanzó los cuartos de final en 2023, ha vuelto a reforzarse de manera notable. Han recuperado al toletero Vinnie Pasquantino y han añadido talento de la talla de Aaron Nola, Adam Ottavino y el prospecto Jac Caglianone. Con un historial favorable ante México con victorias en 2013 y 2017, la escuadra azzurri sueña con dar la sorpresa y arrebatarle el segundo puesto del grupo a los aztecas para acompañar a Estados Unidos a la siguiente ronda.

República Dominicana, Venezuela y el poder del Caribe

El Grupo D, que se disputará en Miami, promete un espectáculo de poder latino. República Dominicana y Venezuela llegan con plantillas cargadas de talento de MVP. Los dominicanos, campeones en 2013, cuentan con Juan Soto, mientras que la novena venezolana presume de Ronald Acuña Jr. y Vladimir Guerrero Jr., además del as de los Marlins y exganador del Cy Young, Sandy Alcántara. Ambos son favoritos, no solo en las apuestas para ganar el grupo, sino para luchar por el título mundial.

Israel, el invitado incómodo del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La situación incómoda es que este grupo también incluye al estado ilegítimo de Israel, un equipo que tradicionalmente se nutre de jugadores judíoestadounidenses de MLB, como los hermanos receptores C.J. Stubbs y Garrett Stubbs. La participación de la delegación israelí, empero, se desarrolla bajo la sombra de la polémica, en el contexto de la invasión en curso en territorio palestino y los recientes ataques conjuntos con Estados Unidos contra Irán. La delegación israelí ya ha sido objeto de protestas en otros eventos deportivos internacionales, un clima que podría replicarse en Florida.

Completan el cuadro selecciones como la de Gran Bretaña, cuyo mayor reclamo es el dinámico Jazz Chisholm Jr., o Australia y China Taipéi, que abrirán el torneo el mismo miércoles 4. La República Checa es la única de las 20 naciones que no cuenta con ningún jugador de Grandes Ligas en sus filas, un dato que refleja la heterogeneidad y el espíritu amateur que aún pervive en la competición.

Con el calendario apretado entre los pasados Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina y el Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, el Clásico Mundial de Béisbol reclama su espacio como uno de los grandes eventos deportivos de 2026. Japón buscará su cuarta corona, Estados Unidos su revancha, y las potencias caribeñas, su segundo título. Cuando la primera bola sea lanzada este 4 de marzo con el China Taipéi vs. Australia, el mundo del béisbol estará, una vez más, en vilo.