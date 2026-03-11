Clásico Mundial de Béisbol 2026: México se juega la vida ante Italia y confía su futuro en Javier Assad

México se juega la vida ante Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Matar o morir para la novena tricolor. Ya de antemano se tenía previsto que la Selección Mexicana de Béisbol tendría que jugarse su boleto a la siguiente ronda en su último encuentro ante los azzurri, pues ambas escuadras eran favoritas por encima de Gran Bretaña y Brasil, pero mucho menos que Estados Unidos. Ahora, ha llegado el momento de la verdad.

El último juego de la primera ronda en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol será crucial para la Selección Mexicana. Es por ello que el manager Benjamín Gil y su staff de coacheo decidieron elegir al derecho Javier Assad como el abridor del duelo frente a la Selección de Italia. La novena azteca enfrenta una prueba de fuego en el Daikin Park de Houston, Texas, donde un boleto a los Cuartos de Final está en juego y cualquier error podría significar la eliminación.

A sabiendas que México se juega el pase a la ronda de eliminación directa contra la escuadra italiana, y conociendo las limitantes en el pitcheo que tiene en su roster, Benji le dará la bola a Assad con solo cuatro días de descanso, para poner en sus manos el desarrollo del juego en las primeras entradas. “Vamos a ir con Javier Assad“, fue la respuesta de Benji Gil sobre el abridor del juego.

El decidir que Assad vuelva a lanzar en la primera ronda se da debido a la falta de opciones con las que cuenta el selectivo mexicano, ya que luego de darse las bajas de los pitchers José Urquidy y Taj Bradley, la rotación solo cuenta con dos lanzadores con el perfil de abridores, Assad y Taijuan Walker, por lo que de esta manera se decantó por el derecho de los Chicago Cubs.

Assad fue el encargado de iniciar el primer choque de la Selección Mexicana en este Clásico Mundial, el viernes 6 de marzo frente a Gran Bretaña. El derecho volverá al centro del diamante luego de haber lanzado 3.2 entradas frente a los británicos, tandas en las que solo le conectaron dos hits, sin carrera admitida, con una base por bolas regalada y con dos ponches. En sus participaciones dentro del Clásico Mundial, Assad acumula 9.1 innings sin carreras limpias, con cuatro hits permitidos y ocho ponches, números que ilusionan a la afición mexicana de cara al duelo decisivo.

México viene con la moral golpeada luego de que Estados Unidos conquistó su primera victoria en 20 años sobre el equipo nacional en un Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto estadounidense, liderado por Paul Skenes en la lomita y con jonrones de Aaron Judge y Roman Anthony, se impuso 5-3 a la novena mexicana el pasado lunes, rompiendo una racha que se extendía por dos décadas de ayuno.

Italia se reservó a su mejor hombre, Aaron Nola, para el final. Hubo vínculos con los Philadelphia Phillies en toda la rotación de Francisco Cervelli, ya que el exjugador de las granjas de los Phillies, Sam Aldegheri —cambiado por Carlos Estévez— abrió el primer juego y Michael Lorenzen se enfrentará a Estados Unidos en el tercer partido. La estrategia del manager venezolano, quien representa a Italia por herencia familiar, ha sido evidente desde el inicio, al reservar a su mejor carta para el duelo directo contra México, sabedor de que este duelo es la llave para avanzar a la siguiente ronda.

La salida más reciente de Nola fue el 4 de marzo con los Phillies contra Canadá en un partido de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Realizó 37 lanzamientos, ponchando a cuatro y permitiendo un corredor en base durante tres entradas sin permitir carreras. Lo más impresionante y más importante fue que su recta alcanzó una velocidad máxima de 93.9 mph, una velocidad que no alcanzó la temporada pasada hasta el 3 de mayo.

Nola ha hablado esta primavera sobre presentarse al campamento de entrenamiento con más intensidad después de lanzar lanzamientos largos durante la pretemporada. Anteriormente, se había mantenido alejado debido a la alta carga de trabajo anual, pero eso no fue un factor después de perderse la mitad de la temporada 2025 por lesiones de tobillo y costillas.

Habrá pasado exactamente una semana desde la última apertura de Nola. El límite en la fase de grupos es de 65 lanzamientos, por lo que es poco probable que supere las cuatro entradas. Ese límite sube a 80 en cuartos de final y a 95 en semifinales y finales. Esto significa que el abridor mexicano Assad deberá enfrentar a un rival que, aunque limitado por el reglamento de pitcheo, cuenta con la calidad y experiencia de un lanzador que ha sido un as durante años.

Foto: Mexsport

Hay 21 jugadores en el Equipo de Italia con tiempo en las Grandes Ligas que nacieron en los Estados Unidos, la mayor cantidad para cualquier equipo fuera de la novena estadounidense, aunque hay decenas en todos los equipos del Clásico. En el caso italiano, nombres como Vinnie Pasquantino, quien viene de una campaña de 32 cuadrangulares con los Kansas City Royals, Dominic Canzone, Jakob Marsee y Andrew Fischer, convierten a los italianos en uno de los pocos equipos que podrían abrir con una alineación de nueve jugadores con experiencia en MLB.

México es uno de los pocos equipos que ha participado en todos los Clásicos Mundiales de Béisbol hasta la fecha y volverá a competir en 2026. El equipo mexicano buscará mejorar su impresionante resultado de 2023, cuando terminó tercero en la clasificación general, superando la Fase de Grupos por primera vez en su historia en el Clásico Mundial de Béisbol. El Tri terminó tercero en el último Clásico, tras una actuación histórica que incluyó una victoria sobre Puerto Rico en Cuartos de Final, aunque finalmente cayó 6-5 de forma desgarradora ante Japón en Semis.

El equipo mexicano cuenta este año con una alineación con gran potencia, con Randy Arozarena, Joey Meneses, Rowdy Tellez, Alejandro Kirk y Jarren Durán a la cabeza. El jardinero de Boston Red Sox fue precisamente el jugador más destacado en la derrota ante Estados Unidos, conectando dos jonrones que mantuvieron a México con vida hasta el último out, demostrando que la ofensiva mexicana puede responder ante cualquier lanzador, incluso uno del calibre de Aaron Nola.

La historia, sin embargo, juega en contra de la novena mexicana. Italia ha sido un rival incómodo para México en ediciones pasadas del Clásico Mundial. El primer gran golpe ocurrió en 2013 en Phoenix, cuando Italia remontó en la novena entrada para ganar 6-5.

El segundo fue en 2017 en Guadalajara, cuando los italianos protagonizaron una de las remontadas más inverosímiles en la historia del deporte internacional, al sobreponerse de un déficit de 9-5 en la novena entrada para ganar 10-9, con Francisco Cervelli y Chris Colabello como protagonistas. Dichas experiencias han creado una especie de barrera psicológica que México debe romper para repetir o incluso superar su actuación de 2023.