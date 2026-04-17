presentó las reformas aprobadas a la Ley Federal de Cine y del Audiovisual y a la legislación en materia de derechos de autor y trabajo

La Secretaría de Cultura destacó la aprobación de la nueva Ley Federal de Cine y del Audiovisual, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de actualizar el marco jurídico del sector cultural y fortalecer la protección de creadores.

LEE ADEMÁS: Fuga en ducto de Pemex provocó derrame en el Golfo de México y tres funcionarios son cesados

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que la nueva legislación sustituye a la ley vigente desde hace tres décadas.

Indicó que el nuevo ordenamiento amplía el concepto de cine hacia un ecosistema audiovisual que incluye plataformas digitales, distintos formatos de producción y circuitos de exhibición.

La funcionaria señaló que la ley incorpora un enfoque de derechos culturales, con prioridad en el acceso del público, la participación de comunidades y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Añadió que el modelo busca descentralizar apoyos y ampliar la diversidad de contenidos.

El nuevo marco establece un incremento progresivo en el fomento público al cine, sujeto a disponibilidad presupuestal. También mantiene la cuota de 10 por ciento de exhibición para cine mexicano en salas y amplía de siete a 14 días el periodo mínimo en cartelera, con revisiones periódicas.

La ley incluye medidas de accesibilidad como subtitulaje adaptado y audiodescripción. Además, crea un sistema de conservación del patrimonio audiovisual mediante la integración de un acervo nacional bajo resguardo de la Cineteca Nacional, con tareas de restauración y digitalización.

En materia laboral, las reformas al derecho de autor regulan el uso de inteligencia artificial en la reproducción de voz e imagen. La legislación establece que cualquier uso requiere autorización expresa y condiciones contractuales claras, además de mecanismos para evitar la suplantación.

Curiel de Icaza indicó que la reforma protege a actores, intérpretes y artistas de doblaje frente al uso no autorizado de su trabajo. También precisó que la ley distingue entre uso indebido y prácticas permitidas como la parodia y la sátira, en el marco de la libertad de expresión.