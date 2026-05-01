Sheinbaum aclara que no habrá reunión con AMLO en Palenque

La mandataria descartó reunirse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su gira por el sureste y centró su visita en la conexión ferroviaria en Palenque, Chiapas

Al salir de su conferencia matutina, la mandataria fue consultada sobre un posible encuentro con el exmandatario. Respondió con un gesto negativo y afirmó que acudirá a la unión del Tren Maya con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, sin confirmar una reunión.

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“Voy a Palenque a la unión de los trenes, del Interoceánico y el Maya”, declaró ante la prensa.

La conexión ferroviaria en Palenque articula ambos sistemas y enlaza rutas de carga y pasajeros entre el sureste, el Pacífico y el Golfo de México. Esta integración es fundamental para consolidar el movimiento de mercancías y el turismo en la región.

La red conjunta opera desde finales de 2025 y conecta la frontera sur con Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz. El sistema se integra con los Polos de Desarrollo del Istmo, orientados a actividad industrial y logística estratégica.

La gira presidencial se concentra en la supervisión de proyectos estratégicos de transporte en el sur del país, buscando afianzar la infraestructura que detonará el crecimiento económico regional en los próximos años.