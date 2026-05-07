Claudia Sheinbaum acusa ignorancia histórica de Ayuso y el PAN por defender a Hernán Cortés

Sheinbaum criticó la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, cuestionó que dirigentes del PAN respaldaran actos relacionados con Hernán Cortés, defendió la libertad de expresión y reivindicó a los pueblos originarios

Al criticar la visita de Isabel Díaz Ayuso a México, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que dirigentes del PAN respaldaran actividades vinculadas con Hernán Cortés ya que la decisión de reivindicar al conquistador español refleja ignorancia histórica tanto de la derecha española como de sectores de la oposición mexicana.

LEE ADEMÁS: BTS en México 2027: setlist oficial del World Tour ‘Arirang’ y canciones sorpresa para CDMX

Sheinbaum sostuvo que Ayuso representa a una corriente política de derecha en España y señaló que su presencia en México abrió un debate sobre la conquista y el papel de Hernán Cortés. La presidenta afirmó que resulta contradictorio reivindicar a Cortés cuando incluso la propia monarquía española tomó distancia de su figura desde el siglo XVI.

La mandataria mencionó un decreto atribuido a Carlos I de España donde, según explicó, se condenaban las atrocidades cometidas durante la conquista. “Dice ahí que marcaban a los niños en la frente como animales para catalogarlos como esclavos”, expresó Sheinbaum al referirse al contenido del documento que difundirá en redes sociales junto con una traducción al español contemporáneo.

La presidenta afirmó que Hernán Cortés ordenó matanzas y recordó episodios como la matanza de Cholula. También sostuvo que el conquistador terminó aislado políticamente y sin reconocimiento pleno en España. “Carlos I de España dice que no puede reivindicarse nunca a Hernán Cortés”, declaró durante la conferencia.

Sheinbaum afirmó que su gobierno reivindica a los pueblos originarios y la dignidad del pueblo de México. La mandataria señaló que la cultura y los valores comunitarios heredados de las comunidades indígenas forman parte de la identidad nacional. También citó el libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador para señalar que los pueblos indígenas preservaron su libertad y cultura durante la conquista.

La presidenta defendió además la libertad de expresión y afirmó que la visita de Ayuso demuestra que en México existe democracia. “Tan hay democracia que pudo venir a decir lo que quiso decir”, expresó. Sheinbaum sostuvo que corresponde al pueblo de México valorar el significado político e histórico de que sectores del PAN decidieran respaldar actividades relacionadas con Hernán Cortés.

Sheinbaum sostuvo que resulta relevante observar “a quién convoca el PAN” y afirmó que la dirigente madrileña representa a la derecha española. La presidenta indicó que Ayuso llegó al país para participar en actividades donde se reivindicó a Hernán Cortés y se criticaron los programas sociales del gobierno federal.