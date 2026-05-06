Claudia Sheinbaum cancelará deudas rurales a 70 mil productores: así será el programa

La medida beneficiará a mujeres productoras y pequeños productores con adeudos considerados impagables y pondrá fin a litigios y esquemas de cobranza

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un programa para atender adeudos de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El esquema contempla cancelaciones totales de deuda y reestructuras para casi 70 mil personas con créditos vencidos o judicializados.

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La directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Mónica Fernández Balboa, informó que el gobierno encontró prácticas de cobranza con amenazas, garantías irregulares y concentración de litigios en despachos externos. Indicó que la administración federal revisó la cartera de créditos tras detectar casos de acoso contra deudores.

El programa atenderá a 13 mil 404 mujeres productoras con créditos impagables. De ese universo, 11 mil 761 mujeres con adeudos menores a 45 mil UDIS (equivalentes a 397 mil 551 pesos) obtendrán liberación total de deuda. Las mujeres con créditos superiores a ese rango y menores a 10 millones de pesos accederán a descuentos de 30 por ciento y reestructuración del saldo restante.

El esquema también incluirá a 46 mil 567 pequeños productores. El gobierno cancelará adeudos de 29 mil 299 personas con créditos menores a 28 mil UDIS (equivalentes a 247 mil 966 pesos). Los productores con montos superiores podrán renegociar pagos con descuentos y plazos de hasta 36 meses con tasa nominal anual de 8.5 por ciento.

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla, señaló que el programa no requerirá ampliaciones presupuestarias y permitirá cerrar litigios, liberar garantías y actualizar historiales crediticios. Explicó que las personas beneficiadas podrán acceder posteriormente a nuevos mecanismos de financiamiento productivo.

Sheinbaum sostuvo que las deudas crecieron por intereses elevados y esquemas de cobranza heredados de administraciones anteriores. La mandataria afirmó que el gobierno eliminó contratos con despachos externos y habilitó 43 centros de atención para formalizar convenios, entregar cartas finiquito y concluir procesos judiciales abiertos contra los deudores.