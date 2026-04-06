Claudia Sheinbaum confirma que la colección Gelman volverá en 2028 tras gira internacional de arte mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las obras de Frida Kahlo incluidas en la colección Gelman viajarán al extranjero por dos años bajo protección legal, sin cambio de propiedad

El gobierno federal sostuvo que la colección Gelman, integrada por obras de Frida Kahlo y otros muralistas, mantiene su carácter de patrimonio artístico nacional, lo que impide su venta o traslado definitivo fuera del país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado responde a un esquema de difusión cultural temporal por dos años, tras más de dos décadas sin exhibición pública en México.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que la colección se exhibió en el Museo de Arte Moderno y posteriormente inició un circuito internacional, con el objetivo de ampliar su visibilidad sin cambiar su estatus jurídico.

Un comunicado de la Fundación Banco Santander estableció que el acuerdo respeta la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como la normatividad aplicable a bienes culturales.

El documento confirmó que no habrá cambio de propietario ni traslado permanente, y fijó el retorno de la colección a México en 2028, conforme a la declaratoria de monumento artístico.

La presidenta cuestionó las críticas sobre una supuesta pérdida del patrimonio, pese a las aclaraciones oficiales.

Sheinbaum aseguró que la difusión internacional cumple con el marco legal y permite exhibir el arte mexicano en el extranjero sin perder su vínculo con el país.

Reiteró que la supervisión institucional garantiza el retorno de las obras y su resguardo, descartando cualquier riesgo de pérdida del patrimonio.