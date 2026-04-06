Claudia Sheinbaum descarta afectación al turismo tras derrame en el Golfo de México

La presidenta informó que un grupo interdisciplinario evalúa el derrame en el Golfo y defendió que la limpieza fue inmediata; empresarios de Veracruz cuestionaron versiones que, señalaron, afectaron la actividad turística.

Luego de que el gobierno federal activara un grupo interdisciplinario, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la respuesta incluye acciones inmediatas de limpieza y coordinación entre dependencias ambientales y de seguridad marítima.

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Indicó que el grupo integra a Pemex, Semarnat y autoridades regulatorias, junto con especialistas, para generar un diagnóstico integral del derrame y sus efectos en el ecosistema marino.

Desde el inicio, la Secretaría de Marina encabezó labores con Profepa, Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, en un operativo para contener el impacto ambiental y mantener operativas las playas.

La mandataria sostuvo que la limpieza permitió mantener condiciones adecuadas en zonas turísticas, lo que se reflejó en una alta afluencia de visitantes durante el periodo vacacional.

Datos preliminares reportaron ocupación hotelera cercana al 80% en destinos como Veracruz, Mazatlán, Guerrero y el Caribe mexicano.

En ese contexto, empresarios veracruzanos expresaron preocupación por la cobertura mediática, al considerar que generó percepciones negativas y pudo afectar la economía local.

Representantes del sector señalaron que algunos mensajes alertaron sobre riesgos ambientales sin confirmación técnica, lo que provocó una reacción para contrarrestar la información.

Sheinbaum reiteró que el análisis técnico será la base para informar sobre el origen del derrame y los mecanismos de control permanente en el Golfo.

La presidenta planteó además la creación de un observatorio del Golfo, con instituciones académicas, para establecer un sistema de monitoreo continuo.

Esta propuesta busca fortalecer la vigilancia científica, evaluar impactos y generar información pública verificable, en un contexto donde la percepción mediática impacta la economía regional.