Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad en el Heroico Colegio Militar.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la ceremonia conmemorativa por el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, ubicadas en Tlalpan.

El acto reunió a autoridades civiles y militares para recordar uno de los episodios históricos más representativos de la lealtad del Ejército mexicano hacia la investidura presidencial.

SEDENA destaca legado de lealtad y honor

Durante su mensaje, Ricardo Trevilla Trejo recordó la histórica acción ocurrida el 9 de mayo de 1920 en los llanos de Apizaco, Tlaxcala, donde cadetes de caballería protegieron al entonces presidente de México durante una ofensiva rebelde.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que aquella maniobra es considerada la última carga de caballería al sable realizada en México, símbolo de disciplina, valentía y compromiso institucional.

Además, reiteró la lealtad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional hacia la presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Reconocen labores de rescate en mina de Sinaloa

Como parte de la ceremonia, la mandataria entregó reconocimientos al Valor Heroico a integrantes de las Fuerzas Armadas y otorgó la Distinción del Plan DN-III-E a 41 militares del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano.

Los elementos fueron reconocidos por su participación en las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe de la mina “Santa Fe”, ocurrido en marzo pasado en Rosario, Sinaloa, donde trabajaron durante 33 días.

Asimismo, la unidad recibió una Mención Honorífica por su desempeño en la operación.

Exhibiciones ecuestres marcaron el cierre del evento

La ceremonia concluyó con una serie de demostraciones ecuestres realizadas por elementos de caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre las actividades destacaron ejercicios de adiestramiento, acrobacias, saltos y la tradicional suerte denominada “Dragona”, una formación humana sobre caballos que simboliza la cohesión y el espíritu de cuerpo del Heroico Colegio Militar.

En esta maniobra sobresalió la participación de la cadete Mariana Ivette Miranda Pelcastre, quien ocupó la cima de la estructura humana.

Tradición militar y vínculo con la sociedad

Las autoridades destacaron que este tipo de ceremonias fortalecen el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana, además de reafirmar los valores de servicio, honor, disciplina y lealtad que distinguen al Heroico Colegio Militar.