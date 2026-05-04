Claudia Sheinbaum envía gabinete de seguridad a Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

Gobierno federal refuerza seguridad en Sinaloa tras cambio político La presidenta Sheinbaum informó que el gabinete de seguridad se trasladará a Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha Moya y el nombramiento de una autoridad interina

Luego de la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya y el nombramiento de una gobernadora interina por parte del Congreso estatal, el gobierno federal envió a su gabinete de seguridad a Sinaloa, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Es muy importante que, frente a este cambio de gobierno, el gabinete de seguridad esté presente y fortalezca las actividades de coordinación”, señaló la mandataria al referirse a la transición en la administración estatal.

Instruyó la participación del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del titular de Marina, Raymundo Morales Ángeles, para establecer contacto directo con la autoridad interina y garantizar la continuidad operativa. La medida busca mantener la coordinación institucional y la presencia de fuerzas federales en la entidad.

La presidenta indicó que la estrategia contempla reforzar la comunicación con las autoridades locales y asegurar que las acciones de seguridad se mantengan sin interrupciones durante el cambio político.

“Que el pueblo de Sinaloa sepa que estamos presentes y que se fortalece la coordinación”, afirmó Sheinbaum durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En materia de seguridad personal, la mandataria explicó que cualquier funcionario o ciudadano puede solicitar protección a la Guardia Nacional o al gabinete de seguridad. La asignación depende de un análisis de riesgo que determina si procede el resguardo.

“Se hace un análisis de riesgo y con base en eso se otorga o no la seguridad”, indicó.

El gobierno federal precisó que este criterio aplica a gobernadores, legisladores o cualquier persona que acredite condiciones de riesgo, bajo evaluación técnica de las autoridades.